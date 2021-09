Bissige Debatte um Hundesteuern

Wenn Gemeinden an der Steuerschraube drehen, horchen die Bürger auf. Bei der Hundesteuer ging es im Fachausschuss am Dienstag weniger darum, sie kräftig anzuheben. Vielmehr sollte sie auf Wunsch der CDU-Fraktion bei den „gefährlichen Hunden“ und den Jagdhunden neu justiert werden. Die Verwaltung nutzte das Überarbeiten auch zu redaktionellen Korrekturen und passte die Steuersätze minimal an.

