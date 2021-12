Blaskapelle spielt in der Pfarrkirche

Zu einem besinnlichen Weihnachtskonzert am Sonntag (12. Dezember) lädt die Blaskapelle Ascheberg in die Pfarrkirche St. Lambertus ein.

Zu einem besinnlichen Weihnachtskonzert am Sonntag (12. Dezember) lädt die Blaskapelle Ascheberg in die Pfarrkirche St. Lambertus ein. Die Musiker möchten die Menschen für eine Stunde aus dem stressigen Alltag holen. Für den Konzertbesuch gilt nach Rücksprache mit der Gemeinde und der Pfarrei die 2G-Regel. Deswegen ist bereits ab 15.30 Uhr Einlass, denn es müssen Impfnachweis und Personalausweis vorgezeigt und kontrolliert werden. Das Konzert selbst beginnt um 16 Uhr. In der Kirche ist das Tragen einer Atemschutzmaske vorgeschrieben.

„Wir haben ein Programm fürs Gefühl zusammengestellt. Es werden nicht nur die bekannten Weihnachtslieder gespielt“, berichtet Kapellmeister Manfred Hölscher. Es werde moderne Stücke geben und natürlich auch weihnachtliche Melodien. Unterbrochen wird das Spiel der Blaskapelle von zwei Wortbeiträgen, einmal wird Pfarrer Stefan Schürmeyer einen besinnlichen Impuls beisteuern.