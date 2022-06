„Blaue Band“ ist reif für grüne Insel

Am Pfingstwochenende geht es für die Irish-Folk-Band Lavender‘s Blue auf die grüne Insel. Logischerweise würde jetzt so mancher an Irland denken. Doch diese Insel ist nicht das Ziel. Denn die acht Musiker heben nicht etwa ab, sondern steuern eine deutsche Insel an: Wangerooge. Dort sind die Musiker aus Ascheberg durchaus bekannt, denn die Band zählt bei den Insulanern mittlerweile zu den Stammgästen. Zum fünften Mal reisen die Musiker nun dorthin. Im Gepäck selbstverständlich diverse Instrumente. Schließlich hat die Band eine Mission.

„Probenwochenende und zum Abschluss spielen wir ein Konzert“, freut sich Silke Nientidt. Und irgendwie hat die Truppe „ihre Insel“ auch schon vermisst. Denn in den vergangenen beiden Jahre herrschte sprichwörtlich Ebbe, was die Aktivitäten des Oktetts anbelangt. Pandemiebedingt bestach der Terminkalender da durch gähnende Leere. Aber nun endlich kehrt Normalität ein. Und schon jetzt können alle die Irische Nacht und ihren Auftritt im Lokal „Buhne 35“ kaum erwarten.

Fangemeinde auf Wangerooge

„Man könnte auch sagen, wir alle sind reif für die Insel“, bringt es die musikalische Leiterin, Andrea Thül-Reddig, schmunzelnd auf den Punkt und verrät: „Auf Wangerooge haben wir uns in den letzten Jahren schon eine kleine Fangemeinde unter den Insulanern aufgebaut. Und jetzt freuen wir uns riesig, dass wir wieder für sie spielen dürfen.“

Für die Fahrt ist Lavender`s Blue bestens gerüstet. Denn in den vergangenen Wochen wurde reichlich geprobt sowie neue Stücke einstudiert. Den letzten Feinschliff gibt es dann bei den Proben auf der Insel und dann wollen die Musiker ihre Fangemeinde auf Wangerooge bestens unterhalten. Musikalisch natürlich.