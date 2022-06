Blutspenden bleibt überlebenswichtig

An zwei Terminen ruft das DRK die Bürger zur Blutspende au: am 7. Juni in Ascheberg und am 9. Juni in Davensberg.

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) ruft in dieser Woche an gleich zwei Terminen zur Blutspende auf. Am heutigen Dienstag (7. Juni) haben Blutspender von 16.30 bis 20 Uhr in den Räumen der Profilschule, Nordkirchener Straße 8, die Möglichkeit zur Spende. Zwei Tage später, am Donnerstag (9. Juni) heißt das DRK Blutspender in Davensberg von 16.30 bis 20 Uhr in den Räumen der Lambertusschule, Burgstraße 65, willkommen.

Vor 70 Jahren noch ein mutiges Experiment, heute Routine, heißt es in der Pressemitteilung des DRK. Viele Millionen Menschen spendeten Blut beim Roten Kreuz oder verdankten ihre Genesung einer Bluttransfusion.

Der DRK-Blutspendedienst bittet alle, die Blut spenden möchten, sich vorab unter www.blutspende.jetzt eine Blutspendezeit zu reservieren. So könne jeder ohne Wartezeit und unter den höchstmöglichen Sicherheits- und Hygienestandards Blut spenden. Ab sofort entfällt die 3G-Regelung. Die Verpflichtung zum Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes (mindestens OP-Maske) besteht jedoch weiterhin.

Nach einer Corona-Impfung ist keine Rückstellung von der Blutspende erforderlich. Sofern keine Impfreaktionen wie Fieber oder Übelkeit auftreten, können Geimpfte am Folgetag schon wieder Blut spenden.

Maskenpflicht bleibt bestehen

Das gespendete Blut wird nicht auf SARS-CoV-2 getestet, denn das Virus lässt sich nach aktuellem wissenschaftlichem Stand nicht im Rahmen einer Bluttransfusion übertragen. Für die Patienten und Transfusionsempfänger besteht daher keine Gefahr.

Nach einer überstandenen Corona-Infektion mit schwerem Verlauf (zum Beispiel mit Fieber) kann man spätestens vier Wochen nach Genesung wieder Blut spenden. Nach einer leichten Corona-Erkrankung (Schnupfen oder Erkältungssymptome) besteht eine Woche nach Abklingen der Symptome die Möglichkeit, wieder Blut zu spenden. Alle Informationen und aktuellen Regelungen sind zu finden unter www.blutspendedienst-west.de/corona.