Brücke über die A 1 ist Geschichte

Mit den Erfahrungen aus dem Brückenabriss am Bönneweg im Dezember blickten alle Beteiligten dem Abriss der ersten Brücke auf Ascheberger Gemeindegebiet an der Amelsbürener Straße etwas entspannter entgegen.

Von der Brücke über die Autobahn 1 war schon am Samstagmittag nicht mehr viel übrig.

Da das Verkehrschaos mitten in der Weihnachtszeit ausgeblieben war, rechneten die Behörden zwar mit Beeinträchtigungen des Verkehrs, aber nicht mit allzu großen Staus auf den Ausweichstrecken. Wenn die Brücke an diesem Wochenende abgerissen ist, wird Mitte März eine weitere Sperrung der Autobahn nötig sein. „Weil dann große Fertigteile auf die Brücken-Widerlager gelegt werden. Innerhalb von wenigen Monaten soll dann der Neubau fertig sein“, so Mirko Heuping von der Autobahn GmbH im Gespräch mit der Redaktion.

Die neue K 39-Brücke wird im Gegensatz zum abgerissenen Modell einen Radweg erhalten, sodass eine sichere Velo-Verbindung von Davensberg nach Münster möglich wird. Da die Erweiterung der Autobahn als Neubau gilt, werden auch aktuelle Standards bei der Umsetzung gelten. Das heißt: Für das autobahnnahe Davensberger Siedlungsgebiet nördlich der Brücke Amelsbürener Straße wird eine 3,50 Meter hohe und 660 Meter lange Lärmschutzwand errichtet.