Bunte Laternen leuchten am Schloss Westerwinkel

Nach der coronabedingten Zwangspause findet der Herberner Martinsumzug erstmals am und um Schloss Westerwinkel statt.

Martinsumzug am 11. November

Elke Niesmann, Stefan Grünert und Pater George freuen sich auf die Neuauflage des Martinsumzuges, der am 11. November am Schloss Westerwinkel stattfindet.

Die Pfarrgemeinde St. Benedikt hat sich für den traditionellen Martinsumzug etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Denn zunächst treffen sich die Kinder, Eltern, Großeltern und alle, die am Umzug teilnehmen möchten, am 11. November (Freitag) um 17.30 Uhr am Schlosshof von Westerwinkel.

„Dort werden mit Unterstützung der Blaskapelle Schwartländer gemeinsam einige bekannte Martinslieder zusammen gesungen. Anschließend ziehen die Kinder mit ihren bunten Laternen eine Runde um die Gräfte und wieder zurück zum Schlosshof, wo dann das Martinsspiel vorgeführt wird“, berichtet Elke Niesmann vom Pfarreirat. Dass man diese neue Möglichkeit in Betracht ziehen konnte, sei der guten Kommunikation zwischen Kirchengemeinde und Rentmeister Stefan Grünert zu verdanken. Dieser habe auf Anfrage von Pfarrer Stefan Schürmeyer sofort zugesagt. „Das hat uns natürlich richtig gefreut“, betont Niesmann.

Veranstaltung in jüngere Hände gelegt

Bis vor drei Jahren wurde der Martinsumzugs vom Peru-Kreis organisiert, doch dieser wollten die Veranstaltung in jüngere Hände geben. Aufgrund von Corona fiel der Umzug zwei Jahre lang aus. Nun endlich erfolgt die Neuauflage.

Dierk Wenner von der FST- Event Group wird sich um die Beleuchtung und Beschallung kümmern, die Mitglieder des Löschzugs Herbern sind vor Ort und begleiten den Umzug mit Fackeln. Und die Blaskapelle Schwartländer unterstützt – wie immer – musikalisch. Gutscheine für die Martinsgänse, die nach dem Spiel verteilt werden, können im Vorfeld bei der Bäckerei Röwekamp für 2,50 Euro erworben werden. Parkplätze sollten bei der Anfahrt über die Bakenfeld-Aruper-Straße genutzt werden.