Jacobi-Kirmes lockt Tausende ins Dorf – endlich

Ascheberg

Nach zwei Jahren Corona-Pause drehten sich am Wochenende wieder die Karussells in Ascheberg. Die Jacobi-Kirmes lockte einmal mehr Tausende Besucher in den Ort. Mit Bürgermeister Thomas Stohldreier freuten sich auch die Schausteller, dass es endlich wieder losging.

Von Tina Nitsche