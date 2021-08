Bürgeramt zieht in die Volksbank um

Das Bürgeramt Herbern ist ab Dienstag (24. August) in den Räumen der Volksbank Herbern an der Merschstraße zu erreichen. Das frühere Rathaus wird immer weniger von der Gemeinde genutzt.

Neue Anlaufstelle der Verwaltung in Herbern

Bürgermeister Thomas Stohldreier begrüßt Anne Krebs in den Räumen des Bürgeramts Herbern an der Merschstraße 20 im Gebäude der Volksbank.

Das Bürgeramt Herbern ist ab Dienstag (24. August) in den Räumen der Volksbank Herbern an der Merschstraße zu erreichen. Dort können alle Anliegen wie gewohnt persönlich erledigt werden. Die Ansprechpartnerin Anne Krebs ist dienstags von 8.30 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr sowie donnerstags von 8.30 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr vor Ort. Der Zugang ins Bürgeramt an der Merschstraße ist ebenerdig über den Eingang der Volksbank möglich. Der Besuch des Bürgeramts Herbern sollte, wenn möglich, nach vorheriger Terminvereinbarung erfolgen, telefonisch unter 0 25 93 / 6 09 30 16, E-Mail: gemeinde@ascheberg.de oder über ein Online-Formular zur Terminvereinbarung auf der Homepage www.ascheberg.de.

Bürgermeister Thomas Stohldreier begrüßte Anne Krebs in den neuen Räumen: „Ich freue mich, dass Frau Krebs nun nicht mehr alleine im Bürgeramt sitzen muss, sondern in der Volksbank ein eigenes Büro hat. Die Einzelsituation im alten Bürgeramt war nicht mehr zumutbar“, heißt es in einer Mitteilung

Künftig wird nur noch der Keller des ehemalige Herberner Rathauses von der Gemeinde genutzt. Dort ist beispielsweise das Gemeindearchiv zu finden, das von Veronika Möllers betreut wird.