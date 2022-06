Bus und Bahn billiger anbieten

183 Kinder und Jugendliche haben sich an der Mobilitätsumfrage der Gemeinde Ascheberg beteiligt. In einem Workshop wurden jetzt die Ergebnisse vorgestellt. Die Anregungen der Jugend sollen in die Planungen des Arbeitskreises Mobilität einfließen.

Die Gemeinde Ascheberg möchte Kinder und Jugendliche so gut wie möglich an der Entwicklung ihres Heimatortes beteiligen. Daher hatte die Verwaltung alle Zehn- bis 16-Jährigen an der Profilschule im Mai und Juni dazu befragt, mit welchen Fortbewegungsmitteln sie sich in der Gemeinde bewegen oder gerne bewegen würden. Auch im Unterricht wurde das Thema Mobilität besprochen. Die Umfrageergebnisse wurden jetzt in einem Workshop mit Bürgermeister Thomas Stohldreier vorgestellt, heißt es in einer Pressenotiz.

„Ich freue mich sehr, dass sich so viele von euch an der Umfrage beteiligt haben und uns wichtige Rückmeldungen zur Mobilität in unseren drei Orten gegeben haben“, bedankte sich der Bürgermeister bei den Umfrage-Teilnehmern. 183 Jugendliche aus den Jahrgangsstufen fünf bis zehn hatten an der Umfrage teilgenommen, davon 103 aus Ascheberg, 34 aus Herbern, neun aus Davensberg und 37 aus weiteren Orten. Bei dem Workshop stellte Kathrin Kaupa aus der Fachgruppe Mobilität den Interessierten die Befragungsergebnisse vor.

Die meisten Schülerinnen und Schüler gaben an, fast täglich zu Fuß zu gehen. Auch Busse beziehungsweise der Taxibus und das Fahrrad sind wichtige Verkehrsmittel für diese Altersgruppe. Die Bahn und der Bürgerbus werden kaum von ihnen genutzt. Häufiger bewegen sich die Jugendlichen als Beifahrer mit dem Auto in der Gemeinde.

Verbindungen zu Nachbarorten gewünscht

Ihre Freizeit verbringen die Befragten überwiegend zu Hause, bei Freundinnen und Freunden, auf öffentlichen Plätzen oder in einem Sportverein. Um zur Schule zu kommen, nutzen sie überwiegend das Fahrrad oder den Bus/Taxibus. Um in andere Städte zu kommen, fahren sie häufig mit dem Auto oder mit der Bahn. Zu Freunden und Familie fahren sie mit dem Fahrrad oder Auto, heißt es in der Mitteilung.

Um das Bus- und Bahnangebot zu verbessern, sollten die Tickets aus Sicht der Jugendlichen günstiger sein. Auch sollten die Busverbindungen zu benachbarten Orten verbessert werden, indem sie stündlich oder alle zwei Stunden fahren. Auch wünschen sich die Jugendlichen, dass größere Busse eingesetzt werden. Die Informationen über Fahrpläne und Fahrpreise sollten einfacher sein. Auch sollte es nachmittags, abends sowie am Wochenende bessere Busanbindungen geben.

Die Jugendlichen wünschen sich zudem mehr und breitere Fuß- und Radwege mit mehr Überwegen und Zebrastreifen. Zudem sollen die Wege sauber sein. Autos würden oft zu schnell fahren. Auch wurden Kreuzungen genannt, die sie als gefährlich empfinden: die Kreuzung Sandstraße/Eschenbachstraße und die Steinfurter Straße zwischen Autobahnbrücke und Kreisverkehr.

Jugendtag am 11. September

Die Befragungsergebnisse werden im nächsten Arbeitskreis Mobilität berichtet und fließen in die weiteren Planungen ein, kündigt die Gemeindeverwaltung an. Bürgermeister Stohldreier freute sich über die aktive Beteiligung und schlug vor, zwei Vertreter aus der Schülerschaft zum nächsten Arbeitskreis Mobilität zu entsenden.

Zum Schluss lud der Bürgermeister die Jugendlichen ein, zum Kinder- und Jugendtag am 11. September zu kommen und dort ebenfalls ihre Meinungen und Wünsche zu äußern. Dazu läuft derzeit noch bis Donnerstag (30. Juni) eine Umfrage, bei der sich die Jugendlichen eine Show für das Abendprogramm wünschen können. Die Infos finden sie auf der Webseite www.ascheberg.de.