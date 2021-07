Caritas denkt nicht an Rückzug

Die Frage klingt so, als bleibe nur ein Kopfschütteln. Die Caritas soll sich aus Ascheberg zurückziehen, mutmaßt ein Besucher in der WN-Redaktion. Wird sie nicht.

„Wussten Sie schon, dass die Caritas sich aus Ascheberg zurückzieht?“ Ein Nachbar des Altenheims St. Lambertus und Caritas-Wohnhauses unterfüttert seine Frage beim Besuch in der WN-Redaktion mit einem Lageplan zum Neubau der Seniorenunterkunft. Dort ist in zwei Caritas-Bauten zu lesen: „Gebäude wird beseitigt“. Der Ascheberger folgert empört: „Dann muss das Altenheim gar nicht so weit an die Grenze rücken. Wir Nachbarn sind entsetzt.“