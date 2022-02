Caritas und Ehrenamt helfen Hand in Hand

Das neue Sozialkaufhaus an der Südstraße 39 in Herbern ist von Pater George und Pater Joji eingesegnet worden. Der Verkauf der Waren beginnt am 15. Februar (Dienstag).

Seit der Schließung des alten DAH-Kaufhauses in den Räumen des ehemaligen Modehauses Mennighaus und der anstehenden Neueröffnung am Dienstag (15. Februar) an der Südstraße 39 gab es exakt 894 Tage eine räumlich bedingte Zwangspause. Doch ab morgen ist das Team rund um Hubert und Maria Schumacher wieder am Start. Am Freitag (11. Februar) wurden die Räumlichkeiten durch Pater George und Pater Joji feierlich im kleinen Kreis unter den derzeitigen Hygienevorschriften eingesegnet.

Der Leiter des Caritasverbandes, Christian Germig, lobte den Einsatz der ehrenamtlichen Helfer, ohne die das Projekt nicht hätte realisiert werden können. „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Die Grundidee des Kaufhauses ist sinnvoll und gut. Das macht die Caritas aus. Wir helfen Menschen“, so Germing.

Unterstützung von vielen Seiten

Auch Hubert Schumacher gab ein großes Danke an sein Team mit Annette Stolze, Petra Haverkamp, Ulrike Müller und Inse Kossmann weiter. „Ohne jeden Einzelnen, der hier mitgeholfen hat, hätte das alles hier nicht funktioniert. Nun wird es auch Zeit, dass der Verkauf beginnt, sonst platzt hier alles aus den Nähten“, so Schumacher. Ebenfalls bedankte sich Schumacher bei den Helfern hinter dem Team. Die Malerarbeiten wurden ehrenamtlich von Malermeister Hugo Gröning übernommen. Finanzielle Unterstützung gab es zudem von der Gemeinde Ascheberg, Herbern Parat, Dr. Elisabeth Koch, der Kirchengemeinde St. Lambertus Ascheberg sowie der Ascheberger Bürgerstiftung und vielen weiteren Gönnern. Ebenfalls stellte Joachim Raguse seinen Sprinter zur Verfügung. Nicht zu vergessen sind die vielen Spender, die Kleidung, Spielsachen und weitere Dinge des täglichen Bedarfs abgegeben haben.

Kompetenten Partner gefunden

Maria Schumacher ist es nicht leicht gefallen, die Fäden als Flüchtlingshilfe St. Lambertus für das Kaufhaus aus der Hand zu geben. Dass sie mit der Caritas einen so kompetenten Partner gefunden habe, erleichtere die Sache in vielen Dingen. „Gerade die administrativen Aufgaben, aber auch die versicherungstechnischen Dinge, Arbeitsschutz und ein gutes Kassensystem sind einige Vorteile, die die neue Trägerschaft mit sich bringt. Das können wir Ehrenamtlichen gar nicht stemmen.“

Am morgigen Dienstag (15. Februar) öffnet das Sozialkaufhaus offiziell seine Türen. Zweimal in der Woche, jeweils am Dienstag- und Donnerstagnachmittag von 14.30 bis 17.30 Uhr sind die Kunden willkommen. Nach der derzeitigen Regelung dürfen sich insgesamt zehn Personen gleichzeitig im Ladenlokal aufhalten. Während der Öffnungszeiten wird auch Ware angenommen.