Chartshow frech, flott und facettenreich präsentiert

Ohne Pauken, aber mit vielen Trompeten meldete sich die Blaskapelle Schwartländer unter der Leitung von Hartmut Groß am Samstag nach langer coronabedingter Pause auf der Bühne zurück. Das Konzert, das zweimal im Zuge der Pandemie verschoben werden musste, fand jetzt endlich im Kolpinghaus in Werne statt. Mit über 300 Zuhörern war das Konzert unter dem Motto „Die Chartshow 1960 – heute“ sehr gut besucht. Mehr noch: Es kam auch musikalisch sehr gut an. Denn das Publikum forderte drei Zugaben.

Musiker kurzfristig freigetestet

„Es hat alles wunderbar geklappt. Wir wollten unbedingt wieder vor Publikum spielen“, so der erste Vorsitzende des Vereins, Jonas Angelkort. Dennoch blieb es bis zum letzten Tag spannend. Fünf von sieben Musiker konnten sich noch am Freitag aus ihrer Quarantäne heraus testen. Zwei Musiker waren leider nicht mit von der Partie. „Somit mussten wir einen Ersatz-Musiker beschaffen“, berichtet Angelkort. Mit 35 Aktiven wurde letztendlich aufgespielt. Mit viel Witz, Charme und Herzblut führte ein Trio aus Marion und Lina Krass sowie Manfred Neuhaus durch das zweieinhalbstündige Programm. Das generationsübergreifende Musiker-Team wuchs immer wieder über sich hinaus. So auch am Samstag, als es einmal mehr bewies, wie frech, flott und facettenreich entsprechend arrangierte Blasmusik sein kann.

Hubert Schwartländer gewürdigt

Für jedes Alter war etwas dabei: „Movie Star“, „Du hast den Farbfilm vergessen“, „Queen on Stage, „99 Luftballons“, „Abba in Concert“ sowie „One Moment in Time“ sind nur einige der insgesamt 24 Chart-Songs, die das Publikum begeisterten.

Doch nicht nur das Konzert stand im Mittelpunkt des Abends. Marlies Goßheger vom Kultur- und Sportbüro der Stadt Werne, die als Veranstalter fungierte, stellte zu Beginn eine Spendenbox für die Ukrainehilfe auf. Zudem wurden die Verdienste des Ehrenmitglied und Mitgründer des Vereins, Hubert Schwartländer, hervorgehoben. Nach seiner aktiven Musikerkarriere bei der Blaskapelle verfolgte er als Zuhörer im Publikum das Konzert, das mit „Moon River“ ausklang.