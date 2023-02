Chorleiter sagt dauerhafte Zusammenarbeit zu

„Ich will gar nicht viel dazu sagen, nur: Nachmachen“, meint Ludger Hattrup. Seit 60 Jahren ist der Ehrenpräsident der White Sox Mitglied in dem Männerchor. Christian Lütkenhaus ehrte ihn jetzt für seine Vereinstreue während der Mitgliederversammlung, die im Saal des Hotels Goldener Stern stattfand.

Werner Bergerbusch berichtete in seiner Chronik von der erfolgreichen Chorleitersuche und berücksichtigte auch die neuen Akzente, die Simon Wiesrecker beim Aufwärmen und Einüben gesetzt hat. Treffend schilderte er die Ergriffenheit, als der Chor vom Ableben des langjährigen Chorleiters Uli Böckmann erfuhr, heißt es in einer Pressenotiz. Abschließend berichtete er über das wiedererstarkte Vereinsleben, das in Auftritten in der Vorweihnachtszeit beim Herberner Adventsmarkt, beim Ascheberger Heimatverein und beim lebendigen Adventskalender gipfelte. Stefan Kraus präsentierte eine solide Kassenlage. Die Prüfer Tobias Kettrup und Roland Levenig attestierten eine einwandfreie Buchführung. Bei den anschließenden Wahlen wurden der Vorsitzende Christian Lütkenhaus und sein Stellvertreter Jürgen Offermann ebenso wie Kassenwart Stefan Kraus, Schriftführer Carsten Wienker und Medienwart Jörg Hattrup in ihren Ämtern bestätigt. Ulli Heppner bleibt stellvertretender Chorleiter und Norbert Kerst Technikwart. Das Notenwartteam setzt sich weiterhin aus Klaus Lilienbecker, Günter Munsch, Ulli Heppner und Hubert Hattrup zusammen. Bei den Kassenprüfern folgt Jürgen Pitzer auf Tobias Kettrup zur Unterstützung von Roland Levenig.

Positives Feedback

Bei seinem Feedback nahm Chorleiter Simon Wiesrecker den Sängern eine große Sorge: „Meine selbstgesetzte Probezeit ist vorbei, und ich habe ein sehr gutes Gefühl bei euch. Ich plane mit euch langfristig“, sagte er zu und wandelte so die ursprünglich auf ein Jahr befristete Chorleitung in eine dauerhafte um, heißt es in der Mitteilung.

Ausstellung und Jubiläumskonzert

Beim Ausblick auf anstehende Termine spielte das Vereinsjubiläum 2024 die zentrale Rolle. Gegründet wurde der Männergesangverein Cäcilia im Jahr 1874. Im nächsten Jahr begeht der Chor, der unter dem Namen White Sox firmiert, also sein 150-jähriges Bestehen. Dazu wurden zwei Arbeitsgruppen gebildet. Die eine bereitet in Zusammenarbeit mit dem Heimatverein eine Ausstellung zur Vereinshistorie vor. Die andere organisiert das Jubiläumskonzert, das am 29. Juni 2024 in der Gemeindehalle stattfinden soll.