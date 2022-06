Chorleiter wird noch immer gesucht

Wie eigentlich bekommt man seinen Traumjob? Werner Bergerbusch hat auf genau diese Frage eine Antwort. Er glänzte mit einer mehr als ungewöhnlichen Bewerbung bei der Mitgliederversammlung der „White Sox“. Ausdrucksstark und mehr als unterhaltsam präsentierte er den Jahresrückblick. Mit seiner ungewöhnlichen Bewerbung erntete er nicht nur stehende Ovationen, sondern auch den neuen Posten als Chronist. Damit tritt er die Nachfolge von Chronikführer Manfred Neuhaus an.

„Ideen muss man haben“, gratulierte nicht nur der erste Vorsitzende Christian Lütkenhaus zu dem Erfolg. Lütkenhaus selbst wurde ebenso wie sein Stellvertreter Jürgen Offermann bei der gut besuchten Mitgliederversammlung im Saal „Goldener Stern“ in seinem Amt bestätigt. Auch an den übrigen Positionen änderte sich nichts. Wiederwahl hieß es für Kassenwart Stefan Kraus, für Schriftführer Carsten Wienker, für Medienwart Jörg Hattrup, für den stellvertretenden Chorleiter Uli Heppner sowie für das Notenleiterteam. Diesem gehören Günther Munsch, Hubert Hattrup, Uli Heppner und Klaus Lilienbecker an. Ehrenpräsident ist Ludger Hattrup, als Präsident ist Heinz Lakenbrink im Amt. Neuer Kassenprüfer ist Roland Levenig, der in die Fußstapfen von Hanno Ohletz tritt.

Vorstandsteam im Amt bestätigt

Ein weiteres Thema, das die Herren mit den weißen Socken nach wie vor beschäftigt ist die Suche nach einem/einer neuen Chorleiter/in. Erste Bewerbungen seien eingetrudelt brachte Lütkenhaus die Versammlung auf den aktuellen Stand. Der bisherige Chorleiter Uli Böckmann tritt von seinem Amt zurück (WN berichteten). Dennoch, und darüber freuten sich alle, bleibt er dem Verein als Sänger erhalten. Zu seinem Abschied als Chorleiter ließen die Sänger Bilder sprechen und überraschten Böckmann mit einer Bildcollage sowie mit einer besonderen musikalischen Einlage: „Thank you for the music“. Ein mehr als passender Titel zum Abschied, und gleichzeitig zum Neustart als Sänger in den Reihen.

Auftritt bei der Italienischen Nacht

Termintechnisch steht noch nicht all zu viel auf der Agenda der Sänger. Veranstaltungen werden derzeit für das zweite Halbjahr geplant. Einen Auftritt gibt es allerdings im Sommer. Bei der Italienischen Nacht wollen die White Sox am „Goldenen Stern“ zum Singen und zur Singbar einladen. „Das ist immer eine schöne Gelegenheit, um neue Gesichter für uns zu begeistern“, so der Vorsitzende. Wer einmal Chorluft schnuppern möchte, der kann das auch mittwochs tun, wenn im „Goldenen Stern“ die Probenabende anstehen.

Potenzielle Chorleiter/innen sollten sich bei Christian Lütkenhaus unter

01 51/14 07 35 38 melden.