Clara Samson und das Schicksal einer jüdischen Familie

Im neuen Baugebiet in Herbern H 34 „Bernhard-Spetsmann-Straße“ wird demnächst ein neues Straßenschild „Clara-Samson-Weg“ aufgestellt. Wer war Clara Samson?

Josef Farwick hat in seiner Schrift Biografische Geschichte der jüdischen Familien in Herbern und Ascheberg 1710 bis 1945 aufgeschrieben, was er über Clara Samson zusammengetragen hat. Fast ein Jahrhundert lang wurden jüdische Bürger aus Herbern und Ascheberg auf dem alten jüdischen Friedhof im Waterforwinkel begraben. Die letzte Beerdigung fand mit Clara Samson, geborene Spier, statt, die am 18. Mai 1927 verstorben ist.

SPD lädt zum Gedenken ein Foto: Der SPD-Ortsverein Ascheberg lädt ein zur jährlichen Gedenkveranstaltung „Niemals vergessen und nie wieder wegschauen!“ anlässlich der Novemberpogrome von 1938. Diese findet statt am Dienstag (9. November) ab 17 Uhr an den Stolpersteinen, die an der Bernhardstraße/Ecke Merschstraße an die Familie Samson erinnern. Alle Interessenten sind eingeladen. ...

Sie war gebürtig aus Rees am Niederrhein und die Tochter eines Getreidehändlers. Sie hatte eine Ausbildung für Haushalt und Küche in der Schweiz erhalten und heiratete mit 26 Jahren am 21. April 1880 Joel Samson aus Herbern. Sie hat zehn Kinder zur Welt gebracht und als Mutter viele Höhen und Tiefen erlebt. Paul starb nach der Geburt. Der älteste Sohn Joseph nahm sich mit 21 Jahren das leben. Der Sohn Adolph ist im Ersten Weltkrieg als Sanitäter gefallen. Bernhard verlor als Kind beim Spielen ein Auge. Er wurde deshalb auch nicht als Soldat im Ersten Weltkrieg eingezogen. Max kam 1925 bei einem Motorradunfall ums Leben.

Vier Kinder überleben KZ nicht

Das Schicksal der anderen Kinder hat sie nicht mehr erlebt. Vier Kinder, Julia, Helene, Ernst und Anna, haben die Verfolgung durch das Naziregime im KZ nicht überlebt. Bernhard emigrierte nach der Pogromnacht 1938 nach Santo Domingo, verstarb dort aber wenige Wochen später nach seiner Ankunft an den Spätfolgen seiner Misshandlungen. Nur Leopold überlebte das KZ, baute in Hamm sein altes Geschäft wieder auf und verstarb 1957 in Hamm und ist dort auf dem Jüdischen Friedhof beerdigt.

Clara Samson ist im Alter von 73 Jahren in Hamm im Hause ihres Sohnes Leopold verstorben. Sie liegt auf dem Jüdischen Friedhof in Herbern.