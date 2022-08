Clübchen messen sich im Pfeilwerfen und Entenangeln

Traditionell zogen am Sonntag die Clübchen über die Jacobi-Kirmes, um die berühmten Zehnkämpfe auszutragen: Entenangeln, Pfeilwerfen und Co. Da gab es wegen des Andrangs auch mal Wartezeiten. Durchwachsen fiel die Bilanz der Händler auf dem Krammarkt aus.

Die Jungs vom Kegelclub „KC GSV“ gaben am Sonntag bei den traditionellen Kirmes-Zehnkämpfen Vollgas und arbeiteten sich durch die unterschiedlichsten Disziplinen.

Die Herren vom „KC GSV“ hatten am Sonntag etwas vor. Schließlich ist nur einmal im Jahr Jacobi-Kirmes. Von wegen Chill-Modus. Nein, am Kirmessonntag waren traditionell zahlreiche Clübchen in besonderer Mission unterwegs. „Die Kirmes-Zehnkämpfe“, verrieten die Jungs lächelnd. Und dabei floss durchaus auch mal ein Tröpfchen Schweiß.