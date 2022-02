Container sollen Platz schaffen

Die Zahl der Kinder in der Lambertusschule Ascheberg wächst. der Bedarf an Plätzen für die OGS steigt da fast zwangsläufig. Im Sommer wird an der Grundschule angebaut. Zunächst wird es ein Provisorium mit Containern geben.

120 Schüler besuchen derzeit die Offene Ganztagsschule (OGS). Im kommenden Schuljahr rechnet der OGS-Träger mit 150 Kindern am Standort in Ascheberg, die Tendenz ist steigend. Die Mittagsverpflegung kann bei solch ansteigenden Schülerzahlen nicht mehr in den derzeitigen Räumen erfolgen. Zugleich steigen die Schülerzahlen an der Lambertusschule, sodass zusätzliche Klassenräume benötigt werden. Entsprechende Erweiterungspläne haben sowohl die Mitglieder des Bauausschusses als auch die des Bildungs- und Kulturausschusses beschlossen.