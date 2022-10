Containerklassen in ansprechender Optik

Ascheberg

Eigentlich hätten die zusätzlichen Klassenräume an der Lambertusschule nach den Sommerferien bezugsfertig sein sollen. Doch dieser Zeitrahmen erwies sich in Zeiten von Lieferengpässen als zu sportlich. In den Herbstferien konnte die Erweiterung in Containerbauweise nun abgeschlossen werden.