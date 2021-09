Corona bleibt das Schreckgespenst

Sie haben lange mit sich gerungen. Das Unentschieden am Ende einer umfangreichen Diskussion ist nach einer Bedenkzeit in ein Wagnis übergegangen. Die Burgturmspielschar Davensberg will auf die Bühne zurückkehren.

„Wir gehen das Wagnis ein und wollen auf die Bühne zurückkehren!“ Frank Neve, Vorsitzender der Davensberger Burgturmspielschar, hat mit seinen Mitstreitern lange überlegt, diskutiert, neu gegrübelt und die Entscheidung für 14 Tage Bedenkzeit vertagt. Jetzt ist klar: Die Laienspieler wollen nach einjähriger Zwangspause die Menschen im Winter wieder mit einem plattdeutschen Stück unterhalten.

Obwohl die Ampel aufgrün gestellt wurde, steuern die Burgturmspieler auf ungewisse Zeiten zu: „Wir können nicht sagen, wie die Bedingungen sein werden, wenn die Premiere ansteht“, erklärt Neve. Fakt ist, dass die Laienspieler zwei Wochen für acht Vorstellungen in der Turnhalle nutzen dürfen. Danach kehrt der Sport zurück.

Die Fragen, die Neve und Mitstreiter umtreiben, lauten: Wie viele Zuschauer dürfen in dem Zeitfenster Anfang 2022 in die Turnhalle, die üblicherweise mit 200 Stühlen bestückt ist? Rechnet sich das überhaupt, wenn nur jeder dritte Platz besetzt werden darf? Was geschieht mit dem Kartenverkauf? Wie schaut es mit dem Thekenbetrieb und Getränkeverkauf aus? Ist ein „vierter Akt“ möglich, wenn der Vorgang gefallen ist? Wird der Besuch eines plattdeutschen Stückes in diesen Pandemiezeiten überhaupt angenommen?

Gemeinsam hat die Runde die unterschiedlichsten Pläne geschmiedet und mit der Gemeinde gesprochen. „Von Bürgermeister Stohldreier gab es Zuspruch, dass wir die Option auf jeden Fall offen halten sollen“, rechnet Neve darum bei Fragen oder einer späteren Absage mit Hilfe aus dem Rathaus. Der Vorsitzende gewährt einen Einblick in die Pläne: „Nehmen wir den Verkauf, der für die Wirtschaftlichkeit notwendig ist. Geht keine Theke, können wir vielleicht mit einem Getränkewagen durch die Reihen fahren. Oder wir bilden Tischgruppen.“ Was letztlich am 1. Januar 2022 geht, vermag natürlich niemand zu sagen. Auch nicht, ob es dazu kommen wird. „In der Runde war einer, der meinte, wenn wir nach acht Wochen die Notbremse ziehen müssen, haben wir wenigstens acht gemeinsame Wochen Spaß gehabt“, berichtet Neve.

Fakt ist: Die sieben Laienspieler, die für das Stück notwendig sind, verfügen über den 2 G-Status. Neve kündigt an, dass man bei allen Beteiligten darauf achten werde, dass sie geimpft seien. Der Vorsitzende mag sich nicht ausmalen, wie Quarantäneanordnungen den Vorlauf auf den Kopf stellen könnten.

Über das Stück selbst mag Neve noch nichts verraten: „Es wird auf jeden Fall ein anderes Stück sein. Eins, das auch für die Bühnenbauer einfacher ist.“