Corona ist eine extreme Hürde

Die Reiter stufen ihre Turnierwettbewerbe nicht nur mit Buchstaben, sondern seit einigen Jahren auch mit Sternchen ab. Ein S mit vielen dieser Sternchen markiert die höchste Herausforderung. Die Größte Hürde, die der RV Ascheberg in den vergangenen anderthalb Jahren zu nehmen hatte, verlangt mehr dieser Sternchen als in eine Zeile passen. Corona hat den Vorstand extrem herausgefordert.

Wenn der Arbeitsbericht des Vorstandes die Informationen aus dem Sport überbietet, dann muss ein besonderes Jahr hinter dem RV Ascheberg liegen. Vermeldete Schriftführerin Dagmar Oesteroth in ihrem Sportbericht nur coronabedingte Meisterschaftsausfälle, berichtete Vorsitzender Martin Fallenberg über einen Berg von Arbeit, die der Pandemie geschuldet war. Bei der Generalversammlung sagte der Mann aus der Osterbauer drastisch: „Ich danke den Mitstreitern, die diesen ganzen Scheiß mit durchgestanden haben.“ Nach zwei ausgefallenen Versammlungen war es dem Vorstand wichtig, mit den Mitgliedern das Geschehen während der Corona-Zeit zu rekapitulieren und für die Arbeit entlastet zu werden.

Das Buch voller Pläne und Termine für das Jahr 2020, das bei der Generalversammlung im Februar des Jahres präsentiert worden war, musste im März zugeklappt werden. Nichts ging mehr. „Wir haben uns alle 14 Tage getroffen. Wenn ein Konzept fertig war, gab es neue Regeln. Das war super anstrengend“, erklärte Fallenberg. Nach der Wiederaufnahme des betreuten Reitens sei das Ordnungsamt Stammgast an der Reitanlage gewesen: „Sie sind von drei Mal die Woche bis zu zwei Mal am Tag gekommen.“ Weil nie etwas beanstandet wurde, sparte der Vorsitzende nicht mit Lob: „Wir sind glücklich, dass sich alle Aktiven vorbildlich verhalten haben.“

Finanzen bleiben geordnet

Die Kasse hat unter Corona nicht gelitten. Beim Turnier im September 2020, so Kassierter Andreas Voß bei seinem Bericht, habe man durch Corona sogar höhere Einnahmen erzielt. Die Mitgliederzahl sei von 492 auf 488 gesunken. 21 Mitglieder seien ausgetreten, fünf verstorben und 22 neu hinzugekommen.

Hart traf Corona den Sport. Erst im Spätsommer 2020 gab es wieder Turniere. Die Startplätze dort waren aber so begehrt, dass sie schnell ausgebucht waren. „Am meisten haben die Kinder und Jugendlichen gelitten“, erklärte Fallenberg. Deswegen habe man für sie auch in diesem Frühsommer ein Turnier im Rahmen der Modellregion veranstaltet: „Ich hoffe, dass die Auswertung des Turniers in der Zukunft hilft, wenn man Turniere veranstalten will“, sagte Fallenberg.

Pokale für die Jahresbesten

Mit den Erfolgen bei den wenigen Turnieren ließen sich immerhin die Pokale an die Besten vergeben. Sarah Kock ehrte Sina Brügger (Ponys), Johann Freisfeld (Junioren), Antonia Brentrup (Junge Reiter) und Tina Blumenhagen (Senioren).

Bei den Wahlen wurde Dr. Melchior Schulze Thier nach über 20 Jahren aus dem Vorstand verabschiedet. Weil der zuletzt als zweiter Vorsitzender tätige Tierarzt in der Runde mit Rat und Tat, dazu ausgleichend und aufs Lösen von Problemen geachtet habe, sei das ein schmerzhafter Verlust, würdigte Fallenberg die Arbeit Schulze Thiers. Nachfolger wurde Georg Freisfeld. Dessen Aufgabe als zweiter Beisitzer übernimmt Samuel Mrohs. Als erste Beisitzerin wurde Annika Süßmann wiedergewählt, als dritter Beisitzer und Fahrwart Markus Möller. Sarah Kock wird Kassierer Andreas Voss künftig bei der Arbeit unterstützen.

Der dickste Dank des Vorsitzenden ging an die Gemeinde und Bürgermeister Thomas Stohldreier: „Ohne sie hätten wir die Pandemie nicht so gut gemeistert. Wir sind beim Erstellen der Konzepte gut unterstützt worden. Stark ist auch, wie Ascheberg bei der Sportförderung früh eingestiegen ist und alle Vereine mitgenommen hat, so dass wir einige Projekte mit Fördergeldern umsetzen können.“