Corona zwingt erneut zu Distanz: Weihnachten lieber nur im kleinen Familienkreis

Die Maske ist auch zum Weihnachtsfest 2021 ein stetiger Begleiter unterm Baum. Die WN haben sich in der Gemeinde umgehört, welche Maßnahmen in den Familien ergriffen werden.

Als ein Weihnachtsfest auf Abstand reihen sich die Festtage 2020 in unsere Erinnerung ein. Ein Jahr später stehen nun die Festtage an – und die Unsicherheit ist angesichts der neuen Omikron-Variante wieder extrem groß. Kontaktreduzierungen sind empfohlen. Maßnahmen bereits ergriffen. Die Kinder an den Schulen starten heute allesamt frisch getestet in die Weihnachtsferien.