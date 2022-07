Damich hat den Draht nach oben

Absolutes Kaiserwetter, ein rührender Dank und ein gut gelauntes Geburtstagskind als Gemeindeoberhaupt zur Eröffnung – nach zwei Jahren Pause und einigen personellen Neuaufstellungen hat sich die St.-Anna-Kirmes in Davensberg am Wochenende nach zwei Jahren Pause eindrucksvoll zurückgemeldet.

Ein paar weiße Schäfchenwolken ziehen am blauen Himmel über Davensberg und das Thermometer zeigt exakt 24,5 Grad, als Bürgermeister Thomas Stohldreier um kurz nach 17 Uhr am Samstag die St. Anna Kirmes für offiziell eröffnet erklärt. Besser ging’s nun wirklich nicht. Nach zwei Jahren coronabedingten Rummelverbot durften sich an diesem Wochenende endlich mal wieder Groß und Klein zwischen Autoscooter, Kinderkarussell, Entenangeln, Schießstand, Bierwagen und Pommesbude ungezwungen treffen und ein paar schöne Stunden verbringen.

Damit machte das Davertdorf zugleich den Auftakt im Ascheberger Kirmesreigen, der schon am kommenden Wochenende von der großen Schwester Jakobi-Kirmes fortgesetzt werden wird. Dabei standen die Aussichten zunächst gar nicht gut für die Neuauflage der kleinen aber feinen Dorfkirmes. Mit der Auflösung der Turmbläser mussten neue Akteure gefunden werden, die sich um den Betrieb von Bier-und Würstchenstand sowie der Weinlaube kümmern würden.

„Es hat zum Glück alles super geklappt“, zeigte sich Norbert Homm, Vorsitzender des SV Davaria und Mitglied des Forum Damich und der extra gegründeten Gruppe „Kirmes“, am Sonntag im Gespräch mit den Westfälischen Nachrichten begeistert vom ersten Rummel nach Corona im Davertdorf. „Alle Vereine haben mitgezogen und die Rückmeldungen der Besucher waren durchgehend absolut begeistert.“ Umso ärgerlicher für den umtriebigen Homm, dass er persönlich am Sonntag das Krankenbett hüten musste. „Eine Wespe hat mich in die Zunge gestochen“, erklärt er das Malheur, was den Davensberger aber nicht davon abhält, schon jetzt guten Mutes auf die kommende St.-Anna-Kirmes im Jahr 2023 zu blicken. „Von der Gemeinde haben wir ja bereits die Zusage über zwei Jahre. Und dabei wird es sicher nicht bleiben.“

Gelungene Neuauflage in Damich asx Davensberg St. Anna Kirmes 2022 Foto: ben asx Davensberg St. Anna Kirmes 2022 Foto: ben asx Davensberg St. Anna Kirmes 2022 Foto: ben asx Davensberg St. Anna Kirmes 2022 Foto: ben asx Davensberg St. Anna Kirmes 2022 Foto: ben asx Davensberg St. Anna Kirmes 2022 Foto: ben asx Davensberg St. Anna Kirmes 2022 Foto: ben asx Davensberg St. Anna Kirmes 2022 Foto: ben asx Davensberg St. Anna Kirmes 2022 Foto: ben

Stohldreiers erste Kirmeseröffnung in Davensberg bildete im Übrigen zugleich auch den Rahmen für einen ganz besonderen Dank der Gemeinde an die langjährige Vorsitzende des Heimatvereins, Anneliese Buntrock. Die 80-Jährige, wieder in ihr traditionelles Bäuerinnenkostüm gewandet, nahm die „Ehrengabe“ aus den Händen des Bürgermeisters sichtlich gerührt entgegen und meinte augenzwinkernd: „Ich bin zwar schon 80, aber ich will wohl noch zehn Jahre weitermachen.“ Das bewies sie anschließend auch, als sie den Eröffnungstext zur Anna-Kirmes auf Platt vorlas.

Geschenke wurden übrigens noch mehr überreicht. So auch an den Bürgermeister selbst, der am vergangenen Mittwoch seinen 50. Geburtstag gefeiert hatte. „Wir wollen Ihnen sagen, wie glücklich wir alle darüber sind, mit wie viel Herzblut und Engagement Sie Ihr Amt ausüben und sich immer darum bemühen, alle mit ins Boot zu holen“, hielt Maria Schulte-Loh im Namen der Lokalpolitik eine kurze Ansprache, während Petra Haverkamp das Präsent übergab. Der so Gelobte war zunächst perplex, insbesondere nachdem er im Anschluss auch noch von allen Kirmesbesuchern stimmgewaltig ein spontanes Geburtstagsständchen dargeboten bekam. „Die ersten 30 Liter gehen auf den Bierdeckel des Bürgermeisters“ revanchierte sich das gut gelaunte Gemeindeoberhaupt prompt. Den stimmungsvollen Abend auf der gut besuchten Dorfkirmes konnte Stohldreier allerdings nicht mehr miterleben. Daheim wartete noch seine ganz persönliche Party auf das Geburtstagskind.