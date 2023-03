Dankbar für jede Bewerbung

Fachkräftemangel ist auch in Ascheberger Kindergärten zu spüren

Ascheberg

Im ganzen Bistum und auch in Ascheberg machte die KAB jetzt auf die angespannte Personallage in den Kindergärten aufmerksam, indem sie Rosen in die Einrichtungen brachte. Verantwortliche einiger Kitas berichten über die aktuelle Lage vor Ort und fordern die Politik zum Handeln auf.

Von Heidrun Riese