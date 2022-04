Darf es ein wenig Wild sein?

Obwohl Hirsche, Rehe und Co. frei leben, gilt ihr Fleisch nicht automatisch als Bio-Produkt. Warum? Weil niemand wisse, ob die Tiere nicht doch etwas fressen, das zum Beispiel mit Dünger in Berührung gekommen ist, erklärt der Fleischermeister Klaus Bonkhoff.

Gilt Wildfleisch eigentlich als Bio-Produkt? Eine Frage, die sich sicherlich so mancher schon einmal gestellt hat. Aber auch eine, die selbst Klaus Bonkhoff nicht wirklich mit „ja“ beantworten kann: „Geht man von der Haltungsstufe aus, ist das Fleisch bestens, denn Wild lebt und bewegt sich frei. Das Prädikat ‚Bio‘ kann man ihm jedoch nicht verleihen, da man nicht weiß, ob das Wild auch einmal etwas frisst, was vielleicht mit beispielsweise Dünger in Berührung gekommen ist“, erklärt der Experte.