Das ganze Dorf auf den Beinen

Nach drei Jahren Pandemie-Pause lockte der Weihnachtsbasar in Herbern in seiner Neuauflage am Sonntag wieder Alt und Jung auf den Kirchplatz. Das ganze Dorf war auf den Beinen, denn der Weihnachtsbasar ist immer etwas ganz besonderes. Für ehemalige Herberner ist dieser Termin Pflicht, man trifft sich eben auf dem Basar. Neben den Vereinen, die Holzarbeiten, kulinarische und westfälische Köstlichkeiten anboten, lockte auch das Bühnenprogramm hunderte Besucher an. Selbst der Nieselregen am Nachmittag änderte nichts an dieser Tatsache.

