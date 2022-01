Das Grauen in Stein gehauen

Am 27. Januar wird in ganz Deutschland den Opfern des Nationalsozialismus gedacht. Seit 25 Jahren ist in Herbern das Holocaust-Mahnmal an der Südstraße der Ort des Gedenkens. An der von Steinmetz Andreas Fabritius geschaffenen Steele treffen sich die Menschen zum stillen Gedenken.

Steinmetz Andreas Fabritius und Ratsfrau Birgit Homann stöbern in alten Unterlagen zur Einweihung des Holocaust-Mahnmals vor 25 Jahren. Auf der Freifläche an der Südstraße wollen sich auch in diesem Jahr wieder Menschen zum stillen Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus zusammenfinden.

Mitten im Herzen von Herbern, fast ein wenig versteckt zwischen den dicht an dicht gebauten Häusern, liegt eine kleine unscheinbare Grünfläche. In ihrem Zentrum: eine Steele aus Kalksandstein, mit einer schrägen Bruchkante an der Kopfseite, darauf ein Davidstern aus gehämmertem Edelstahl. „Die Bruchkante steht für den Bruch im Leben all derer, die damals wegen ihres jüdischen Glaubens verfolgt und getötet wurden“, erklärt Andreas Fabritius, Steinmetz und Schöpfer des Mahnmals, das in Herbern nunmehr seit 25 Jahren an die Gräuel der Shoa und insbesondere auch an die Menschen jüdischen Glaubens erinnert, die Herbern ihr Zuhause nannten, bevor auch sie deportiert wurden.