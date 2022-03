Das Interesse der Bürger ist groß

Die Vorbereitungen für das Fundament sind gemacht, der erste Spatenstich getätigt: Wenn alles glatt läuft und es im Bau keine Verzögerungen gibt, dann können in rund 13 Monaten die ersten Gäste in der Tagespflege – dem ersten derartigen Angebot in Herbern – empfangen werden.

