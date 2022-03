Das kleine Haus muss weichen

Ruhig steht es da, das kleine weiße Gebäude. Gardinen zieren die Fensterscheiben, hinter denen sich aber schon lange kein Leben mehr abspielt. „Kleines Haus der evangelischen Kirchengemeinde“ prangt in weißen Lettern auf dem bunten Schild, das neben der Eingangstür hängt.

Für das Ehepaar Köhler war diese Eingangstür viele Jahre der Zutritt zu ihrem Zuhause. „Es war das erste Küsterehepaar, das hier gewohnt hat“, weiß Presbyterin Renate Hamann. Sie hat sich mit der Geschichte des Küsterhauses der evangelischen Mirjam Kirchengemeinde in Ascheberg beschäftigt. „Da“, weist sie auf ein Foto in einem älteren Buch. Es zeigt eine Aufnahme von der Nordseite des Küsterhauses, „das 1956 gebaut wurde und vier Küstergenerationen beherbergt hat, bevor die Küsterei aus finanziellen Gründen aufgegeben wurde.“

Ära endet nach 66 Jahren

Nun, 66 Jahre später, endet die Ära des kleinen Hauses. „Ende März wird es abgerissen“, erklärt Pfarrerin Angelika Ludwig. Leicht gefallen sei dieser Schritt keineswegs. „Wir haben gemeinsam mit dem Presbyterium viele Überlegungen angestellt und Szenarien durchgespielt“, so die Geistliche. Eine Restaurierung und Sanierung des Gebäudes, um es dann zu vermieten oder für die gemeindliche Arbeit zu nutzen sei durchaus Thema gewesen.

Das Küsterhaus von der Nordseite aus gesehen in den 1960er Jahren. Foto: Repro: Tina Nitsche

Gescheitert seien diese Pläne jedoch letztendlich am Geld. „Ein Umbau für eine Nutzung hätte uns laut Gutachten rund 80 000 Euro gekostet“, gibt Ludwig Einblick in die Zahlen. Die Sanitär- und Heizungsanlagen hätten überdies komplett erneuert werden müssen, ferner spielte das Thema Asbest eine Rolle. Dieses kommt nun auch beim Abriss zum Tragen, denn das Küsterhaus kann nicht einfach so abgerissen werden. „Zunächst wird das Dach von einer Spezialfirma abgedeckt, die nicht nur über eine besondere Ausrüstung, sondern auch über eine Lizenz zum Entfernen und fachmännischen Entsorgen von Asbest verfügt“, verdeutlicht Gemeindepädagoge Kevin Stuckenschnieder. „Und erst im nächsten Schritt wird dann das Haus, welches nicht unterkellert ist, abgerissen“, ergänzt Presbyter Jörg Klage.

Open-Air-Begegnungsfläche

Was dann auf den rund 250 Quadratmetern Fläche neu entsteht, ist inzwischen auch klar. „Es wird hier eine Open-Air-Begegnungsfläche entstehen, wofür es Fördermittel vom Land gibt“, erzählt Ludwig. Der Abriss solle innerhalb von einer Woche über die Bühne gehen. „Danach geht es an die Flächengestaltung, um hier einen Platz der Begegnung zu schaffen“, verrät Klage.

Dieser Platz soll teilgepflastert werden und viele Grünelemente erhalten, weshalb zunächst eine Ausschreibung vorgenommen werde, um einen passenden Landschaftsgärtner zu finden. „Auf jeden Fall sollen auch Tische und Bänke integriert werden, um Sitzgelegenheiten zu bieten“, so Ludwig. Dafür sei die Kirchengemeinde jedoch auf Spenden angewiesen.

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge verabschieden sich Pfarrerin und Presbyterium von dem kleinen Küsterhaus, das so viele Jahre das Bild am Hoveloh geprägt hat. „Natürlich war die Entscheidung nicht leicht, aber so gehen wir jetzt mit einen schönen Plan in die Zukunft und freuen uns auf einen Platz, der Generationen verbindet und gleichzeitig eine optische Öffnung zur neuen angrenzenden Mirjam Kita ergibt“, ist Ludwig überzeugt.