„Das sieht aus wie nach dem Krieg“

Sie gehören zur Generation, die glücklicherweise keinen Krieg in Deutschland erlebt hat. Nach ihrem Hilfseinsatz im Ahrtal fassen Tim Brzoska und Daniel Klick die Situation in der Eifel aber nach Worten ringend gleichlautend zusammen: „Das sah aus wie nach einem Krieg.“ Klick berichtet von einem Gespräch mit älteren Menschen: „Das Wasser jetzt hat mehr Schäden angerichtet als die Bomben im Krieg.“ Das unfassbare Leid war nah. Klick war dabei, als jemand in dieser Mischung aus Schlamm und Bauschutt eine Hand entdeckte: „Dort ist dann ein Toter geborgen worden.“ Und Brzoska ist froh, beim Vorbeigehen nicht genau in ein Auto geschaut zu haben: „Da waren vier Tote drin.“

Daniel Klick ist Motorsportler und dem Nürburgring verbunden. Er eilte mit dem Ascheberger Mike Hage einem Abschleppunternehmen der Region zu Hilfe. Mit zwei Abschleppwagen sorgten sie mit dafür, dass Autos, die beim Aufräumen im Weg lagen, eingesammelt wurden. Als Hilfe hatten sie auf beiden Abschleppwagen Stroh und Heu mitgenommen. Das wurde am Gasthaus Weber zentral gelagert und an Menschen, die es benötigten, weitergegeben.

Mike Hage und Daniel Klick hatten ihre Abschleppwagen bei der Hinfahrt mit Stroh und Heu beladen. Foto: privat

Klick und Brzoska sind begeistert von der Verpflegung. „Hier bekommt man vom Straßenrand Brötchen ins Auto gereicht“, erzählt Klick. Brzoska hat sich mit den jungen Männern, mit denen er den Hilfseinsatz geleistet hat, auch nicht ums Essen kümmern müssen: „Wir haben alles bekommen: Kuchen, Suppe, Würstchen, Kaffee und Bier.“ Vor einer Woche hat der Ascheberger, der Mitglied in der Freiwilligen Feuerwehr ist, begonnen, den Einsatz mit Freunden vorzubereiten: „Dabei bin ich auf eine WhatsApp-Gruppe gestoßen, die der Hilfe Struktur gibt. Wir sind mit Maschinen gekommen, um Wege frei zu räumen und Keller auszupumpen.“ Weil Dernau überlaufen war, ging es weiter nach Laach. Dort war die Ortsdurchfahrt nur zur Hälfte frei. Einen Ort weiter in Mayschoß sah die Lage noch schlimmer aus. Mit Radladern gehörte Brzoska zu den Menschen, die Straßen frei räumten. Wie viel Tonnen Schlamm und Schutt er bewegt hat? „Unvorstellbar“, sagt der Ascheberger. Dass er zwar einen Radlader mitgenommen hat, aber auf mehreren Räumfahrzeugen gesessen hat, erklärt Brzoska so: „Man hat das Gerät genommen, was man gerade benötigt hat. Da ist nichts weggekommen. Das war ein tolles Gemeinschaftswerk.“ Jeder brachte sich passend ein: „Ein Kumpel ist die ganze Zeit fast nicht von der Kettensäge los gekommen. Er hat viele Häuser freigeschnitten. Da steckten wirklich Bäume von einem bis anderthalb Meter Durchmesser in den Gebäuden.“

Familie entgeht der Flut nur um Stunden

Kennengelernt hat die Gruppe um Brzoska den vierfachen Vater Björn: „Seine Kinder sollten in Kur, die etwas eher begonnen hat. Deswegen sind sie von der Katastrophe verschont geblieben. Das Haus ist aber unbewohnbar.“ Ihm halfen die Westfalen, den Hinterhof frei zu räumen, damit er überhaupt wieder an sein Haus herankommt. Und von dem vorher gesammelten Spendengeldern überreichten sie ihm als Soforthilfe 1000 Euro. „Das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Wie viele andere Menschen hat er alles verloren, weil das Haus nicht passend versichert war. Hilfe erfuhr ein älteres Ehepaar, dessen Keller die Helfer mit einer Güllepumpe vom Schlamm befreiten. Es setzt alles daran, wenigstens die Weinernte hinzubekommen.

Klasse fand der Ascheberger, wie die Helfer sich gegenseitig unterstützt haben. Das hatte so etwas von Teamwork, obwohl die meisten Menschen sich vorher nie gesehen hatten. Geärgert hat Brzoska sich über Gäste, die er auch von Feuerwehreinsätzen kennt: „Da waren viele Katastrophentouristen mit Kamera in der Hand. Ich werde es nie verstehen.“

Weitere Einsätze nicht ausgeschlossen

Inzwischen wird bei den Aufräumarbeiten auf freiwillige Helfer verzichtet. Trotzdem kann es sein, dass Brzoska noch einmal nach unten fährt: „Wir stehen auf einer Liste als Helfer, die mit Radladern und anderen Geräten umgehen können. Und warum? „Das ist das Rettersyndrom“, sagt der Helfer.