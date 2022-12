Das war das Jahr 2022

Das Jahr 2022 bot auch in Ascheberg viele Highlights. Die spannendsten Ereignisse gibt es in der Bilderstrecke zu sehen.

Jahresrückblick in Bildern

Im Jahr 2022 hatte die Gemeinde Ascheberg so einige Jubiläen zu feiern. Die Pfarrgemeinde wurde 1000 Jahre alt, die Bürgerschützen Herbern zelebrierten ihr 200-jähriges Bestehen und die Davensberger Bürgerschützen feierten ihr 100-jähriges Bestehen nach. Darüber hinaus packte so manchen Ascheberger die Abenteuerlust. Auch der neue Ortskern mit dem Eschenplatz nahm zunehmend Gestalt an.