Das waren die Themen des Jahres 2021 in Ascheberg

Januar: Zu einem Kellerbrand rückten alle drei Löschzuüge der Feuerwehr Ascheberberg sowie Kameraden des Lüdinghauser Löschzuges am Donnerstagabend gegen 18.20 Uhr in den Uhlandweg in Ascheberg aus. Die Prsonen, die sich im Haus befanden, konnten in Sicherheit gebracht werden und wurden notärzztlich versorgt.

Foto: Tina Nitsche