Davertstolz zeigt 137 Tiere

Die Kaninchenzüchter aus Davensberg und Umgebung stellen am Wochenende 137 Tiere aus 13 Rassen aus – vom Hellen Großsilber bis hin zu den Zwergwiddern. Interessierte haben am Samstag und am Sonntag (22. und 23. Oktober) Gelegenheit zum Besuch der Ausstellung.

Ohren, Körperform, Fell und andere besondere Rassemerkmerkmale stehen am Wochenende im Fokus, denn dann geht es beim Kaninchenzuchtverein W 189 Davertstolz Davensberg ums Ganze, schließlich steht am Samstag (22. Oktober) die Lokalschau der Kaninchenzüchter in der alten Molkerei an.

„Dann werden dort 137 Tiere von Züchtern aus Davensberg und Umgebung ausgestellt und vor der Schau von den Richtern bewertet“, erklärt der erste Vorsitzende des Kaninchenzuchtvereins und Ausrichter der Schau, Berni Altenhövel, der zugleich auf zahlreiche Besucher der Lokalschau hofft. In den Anfängen der Pandemie habe der Verein zwar etwas kürzer treten müssen. Besonders schade sei es gewesen, dass der Lockdown im Herbst 2020 dazu geführt habe, dass der Verein nicht die Kreisschau ausrichten konnte, das wäre zum damaligen 60-jährigen Bestehen des Kaninchenzuchtvereins eine Besonderheit gewesen. Einen Nachholtermin der ausgefallenen Kreisschau habe es dann im vergangenen Herbst in Davensberg gegeben.

Hobby auch während der Pandemie gepflegt

Die Züchter blickten allerdings auch in der Pandemie nach vorne und pflegten ihr Hobby munter weiter. Für die Davertstolz-Lokalschau haben sie nun die jungen, einjährigen Tiere rausgesucht, deren Rassemerkmale besonders ausgeprägt sind und die unter den strengen Richteraugen Bestand haben, sodass es am Ende auch gute Noten für die Zuchterfolge geben dürfte.

„13 Rassen und Farbschläge können in der Halle am Wochenende von andern Züchtern und Kaninchen-Freunden angeschaut werden – vom Hellen Großsilber über den Roten Neuseeländer bis hin zu den Zwergwiddern sind dabei große und kleine Kaninchenrassen vertreten“, erklärt Altenhövel weiter.

Eröffnet wird die Daverstolz-Lokalschau am Samstag (22. Oktober) um 15 Uhr. Ende des ersten Schautags ist um 19 Uhr. Wer samstags keine Gelegenheit hat zu kommen, der kann die Kaninchen am Sonntag (23. Oktober) zwischen 10 und 15 Uhr noch einmal besichtigen. Die Lokalschau findet in den Räumen der Firma Kneilmann (alte Molkerei, Amelsbürener Straße 1) statt.