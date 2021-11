Debatte um duftende Postleitzahl

Es ist nicht der Duft der großen weiten Welt, sondern die Zahlengleichheit mit Kölnisch Wasser, die gerade in einem sozialen Netzwerk zu einer Diskussion geführt hat. Wer bitteschön hatte die Postleitzahl 4711? Herbern oder Davensberg? Die Antwort lautet: Beide, aber nicht nur sie.

Die Geschichte der Postleitzahl beginnt im Zweiten Weltkrieg. Weil viele Postler als Soldaten im Einsatz sind, wird die zunehmende Feldpost teilweise von Laien bearbeitet. Es dauert, bis Briefe ankommen. 1941 werden Leitgebiete eingeführt. Ascheberg in Westfalen wird eine „21“ vorangestellt. Nach dem Krieg wird das System übernommen, Westfalen aber geteilt. Auf den Briefen heißt es „21a Ascheberg“, „21a Herbern“ oder „21a Davensberg“. Das „a“ steht für Nordwestfalen.

Mit der Automation im Briefverkehr brauchte es neue Postleitzahlen. Sie wurden am 23. März 1962 eingeführt und waren vierstellig: „4715 Ascheberg“, „4711 Herbern“ und „4711 Davensberg“. Dahinter stand ein System in den Kreisen. Für Lüdinghausen war 471_ vorgesehen. Die „0“ ging an Lüdinghausen, die „2“ an Werne, die „3“ an Bockum-Hövel, die „4“ an Selm, die „5“ an Ascheberg und die „6“ an Olfen. Da bei diesem System nicht jeder Ort eine eigene Nummer erhalten konnte, wurde den kleineren Dörfern die „1“ zugewiesen. Und so duftete es im Kreis Lüdinghausen in Bork, Herbern, Seppenrade, Nordkirchen, Davensberg, Südkirchen, Capelle und Vinnum nach Kölnisch Wasser: 4711. Die Information stammt übrigens aus dem WN-Archiv, in dem 1962 schon die neuen Postleitzahlen angekündigt wurden. Bei der Post selbst zuckte ein Sprecher mit den Schultern. Seine Rücksprache bei alten Postlern brachte fünf Orte ans Licht und wurde mit dem Zusatz „ohne Gewähr“ verschickt.

Senden gehörte übrigens postalisch zu Münster und wurde mit „4403 Senden“ korrekt anschrieben. Die kleineren Orte Ottmarsbocholt und Venne gehörten zu den Sammelorten, also „4401“.

Nach knapp 13 Jahren wehte die kommunale Neuordnung den Postleitzahlenduft weg. Alle 4711er wurden als kleine Orte einem größeren Nachbarn zugeteilt. Einzig Nordkirchen blieb selbstständig, wechselte aber von 4711 auf 4717. Die kommunalen Neuordner hatten für die korrekte Anschrift eine Idee, die bei den Menschen nicht ankam und sich darum auch nicht durchsetzte. Es sollte für Herbern „4715 Ascheberg 2“ und für Davensberg „4715 Ascheberg 3“ verwendet werden.Am Ende setzte sich der Bindestrich durch: Ascheberg-Herbern und Ascheberg-Davensberg.

Mit der deutschen Einheit reichten vier Ziffern nicht aus. Zum 1. Juli 1993 wurde die fünfstellig Postleitzahl eingeführt. Seitdem steht die 59 387 auf Briefen und Paketen vor Ascheberg. Die Umstellung fiel den Menschen nicht leicht. Am ersten Tag ergab eine Straßenumfrage dieser Zeitung, dass 16 Menschen die fünf Ziffern richtig auf die Reihe bekamen, 40 nicht.

An dem Tag verschwand übrigens die 4711 endgültig aus den deutschen Postleitzahlenbüchern. Mit dem vorangestellten O (für den Osten) galt sie bis dahin für Dörfer im Südharz. Dort waren es nicht acht Namen, sondern gleich 20, die hinter der O-4711 zu lesen waren: Agnesdorf, Auerberg, Berga, Bösenrode, Breitenbach, Breitenstein, Breitungen, Dietersdorf, Dittichenrode, Froher Busch, Haselmühle, Hayn, Karlsrode, Rosperwenda, Schindelbruch, Schwenda, Schwiederschwende, Sittendorf, Thürungen und Uftrungen.