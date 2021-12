Den Menschen helle Freude bereitet

Sterne leuchteten hell in St.-Benedikt, während der Altarraum und das Kirchenschiff in stimmungsvolles Licht getaucht waren.

Mit atemberaubenden Licht-Installation zauberte Dierk Wenner am Wochenende eine traumhaft schöne Stimmung in die St.-Benedikt-Kirche. Sterne leuchteten in Verbindung mit verschiedenfarbigen Illuminationen über dem Altarbereich sowie im gesamten Kirchenschiff.

Dierk Wenner von der FST-Eventgroup hatte dieses Mal etwa doppelt so viele Lichter wie im Vorjahr zu diesem Anlass installiert. Die staunenden Augen der Besucher bestätigten den vollen Erfolg von „Ecclesia in lumine“ – „Kirche im Licht“.

Ruhe und Licht genießen

Seit vier Jahren findet diese Aktion im Advent statt. Zwei Mal wurde sie im Rahmen des Weihnachtsbasars durchgeführt. Der Herberner Heinz Höhne ist ein Fürsprecher dieses Event. Von daher finanzierte er die beiden jüngsten Aktionen gemeinsam mit Dierk Wenner, um den Menschen eine Freude zu bereiten.

„Eine Viertelstunde abschalten, die Ruhe und das Licht genießen. Das ist eine schöne Sache. Ich freue mich einfach, wenn die Besucher sich freuen“, sagte Heinz Höhne. Mit Dierk Wenner hat er einen guten Partner an der Hand, denn der Inhaber von der FST-Eventgroup ist vom Fach. „Da in diesem Jahr viele Veranstaltungen aufgrund der anhaltenden Pandemie nicht stattfinden konnten hatte ich etwas mehr Lichtmaterial zur Verfügung“, berichtete Wenner.

Sternenhimmel im Gotteshaus

Andrea Polplatz kommt gebürtig aus Herbern, wohnt aber mit ihrer Familie in Potsdam. Sie ist zur Zeit auf Heimatbesuch und mit ihrer Mutter Agnes und ihren beiden Kindern war sie am Sonntagnachmittag in der Kirche. „Einfach toll, so was haben wir in Potsdam nicht. Gut, dass wir schon Ferien haben. Das wäre wirklich schade gewesen, wenn ich dieses Event verpasst hätte“, erzählte sie im WN-Gespräch.

Auch Pfarrer Stefan Schürmeyer lobte die Aktion und freute sich über die besonderen Lichtblicke. „Der Sternenhimmel war wirklich schön. Bei Tageslicht kamen die Kirchenfenster mit der Illumination noch einmal richtig zur Geltung. Ich freue mich jedes Mal wenn Herr Höhne anfragt. So etwas unterstützen wir gerne“, so der Gemeinde Pfarrer.