Depression – „Is eben so“

Mehr als nur ein bisschen Traurigkeit: Eine Depression ist eine schwere seelische Erkrankung, die immer mehr Menschen trifft. Aber darf man darüber Witze machen? „Man muss!“, findet Tobi Katze. Er steht offen zu seiner „verrückten“ Krankheit und beschreibt sie in seinem Bestseller „Morgen ist leider auch noch ein Tag“ mit befreiendem Humor. Lustig, rotzig und berührend war seine Lesung am Freitag im Bürgerforum, in dem der Autor auf Einladung des Ascheberger Kunst- und Kulturvereins „Kukaduh“ zu Gast war.

Wahrscheinlich wäre es einfacher, wenn man es ihm ansähe. Wenn Depression wäre wie ein fehlendes Körperteil, dessen Nichtvorhandensein man sofort wahrnimmt. Ist sie aber nicht. Und so muss Katze immer wieder erklären, wie sich Leere und Antriebslosigkeit in ihm anfühlen: dem Hausarzt, der psychischen Problemen „berührungswidrig“ gegenübersteht, seiner Familie („Aber du warst doch so ein fröhliches Kind!“) und dem Publikum in Ascheberg. Das tut Katze bestechend offen und ohne Umschweife.

Perfide Endlosschleife

„Geht´s ihnen gut? Mir nicht“, stellt er direkt zu Beginn klar. Und nimmt dann die Gäste im ausverkauften Bürgerforum mit in seine Welt, in der bereits das Aufstehen zu einer „perfiden Endlosschleife von geradezu weltironischem Ausmaß“ werden kann: „Ich fühle mich scheiße, weil ich nicht aufstehen kann, und ich kann nicht aufstehen, weil ich mich deswegen scheiße fühle.“ Da helfen auch gut gemeinte Plattitüden nicht weiter: Du musst mal unter Leute. Frische Luft tut dir gut. Lach doch mal.

Nun, am Lachen scheitert es bei Tobi Katze nicht. Denn der Autor weiß: Lachen ist ein gutes Deckmäntelchen. Wer dauergrinst, scheint normal, fällt nicht auf und funktioniert. Der scheitert nicht an sich selbst, führt keine Zwiesprache mit der stehengebliebenen Küchenuhr oder dem Wäscheberg neben seinem Bett.

Katze liebt Sprache

Als Poetry-Slammer bringt der 40-Jährige das Talent mit, seine originellen Texte lebendig auf die Bühne zu bringen. Intonation und Timing zeugen von seiner Bühnenerfahrung. Dass Katze Sprache liebt, zeigt auch ein Blick auf seinen rechten Unterarm. Dort hat er sich verewigen lassen, was für ihn Stellenwert hat: „Poesie“.

Um sein Ascheberger Publikum nicht „schutzlos in den Abend zu entlassen“ gibt es vom Erfolgsautoren nach der „integrierten Zugabe“ noch Philosophie mit auf den Weg. „Es sind drei Wörter, mit denen sich erstaunlich viel im Leben erstaunlich gut ertragen lässt“, findet Katze. Genüsslich und mit Betonung jeder einzelnen Silbe entringt sich ihm dann: „Is. Eben. So“.