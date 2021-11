Der Berliner Reinfall ist am Rheinfall vergessen

Todtnau statt Berlin, Schwarzwald-Romantik statt rasanter Urbanität mit deutscher Geschichte an fast jeder Straßenecke – die Abschlussschüler der Profilschule Ascheberg sind den streikenden Lokführern dankbar. Waren sie kurz nach der Absage der Klassenfahrt in die Bundeshauptstadt wegen der tags zuvor gestrichenen Bahnfahrt stinkesauer auf die ausgefallene Reise, sind sie nach dem Trip ins Dreiländereck begeistert. „Ich würde wieder in den Schwarzwald fahren“, erteilt Melina Berlin eine Absage. Die umstehenden Mädchen und Jungen nicken.

Abschlussfahrt Foto: Profilschule

Der Frust über den kurzfristigen Ausfall der Berlin-Fahrt war riesig. Schließlich hatten die Jugendlichen sich bei allen Corona-Maßnahmen gesagt: Wenigstens die Klassenfahrt bleibt uns. Doch der Hoffnungsträger löste sich über ein Wochenende in Luft auf. „Es ist toll, dass die Lehrer eine Alternative gefunden haben. Und das hat allen riesig Spaß gemacht“, dankt Joyce dem Jahrgangsteam. Die Zufriedenheit der Jugendlichen speist sich einerseits aus den Fahrten nach Straßburg, zum Rheinfall in Schaffhausen, in den Europa-Park und wahlweise nach Freiburg oder an den Bodensee. Viel mehr war es aber ein Intermezzo ohne überbordende Corona-Regeln. Es gab zwar regelmäßig Tests. Aber weil es sie schon vor dem Start gab, mussten im Bus keine Masken getragen werden. Das wirkte befreiend. Im Park mit Selbstverpflegungshäusern waren die Ascheberger ebenfalls unter sich und erlebten die Tage darum maskenfrei. Dazu kam das gemeinsame Kochen. „Meistens hat es gut geklappt“, berichtet Emily, die auch erzählt, dass es einen Austausch zwischen den einzelnen Gruppen gab: „Kaffee haben wir immer von den Jungs geholt.“

Profilschüler im Europapark Foto: Profilschule

Die entgangene Großstadt-Hektik vermisste niemand, weil es nie langweilig wurde. Wer sieht auch schon das Europaparlament in Frankreich oder den Rheinfall in der Schweiz und geht zwischendurch in Freiburg shoppen. Das Wichtigste fasst Emily so zusammen: „Wir sind einen tolle Gemeinschaft geworden.“ Das, sagt Lehrerin Tanja Wohlers, spüre man jetzt im Schulalltag: „Sie kannten sich ja schon sechs Jahre, haben sich in den Tagen aber teilweise noch einmal neu kennengelernt.“ Und so erfüllt die Abschlussfahrt ihren Zweck: Die Jugendlichen gehen mit frischer Energie und neuer Motivation auf die Schlussetappe ihrer Profilschul-Laufbahn.