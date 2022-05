Das Fahrrad ist 27 Jahre alt, von Hightech keine Spur, aber es ist startklar. Genau wie sein Besitzer Frank Butzlaff. Er und sein Freund Karsten Senne zählen bereits die Tage, denn am Mittwoch (25. Mai) ist es soweit. Dann verstauen die Herren ihre Drahtesel zunächst einmal im Zug. Denn eben die beiden Zweiräder spielen die Hauptrolle bei ihrem Unterfangen: Mission Elberadweg.

„Der Countdown läuft“, breitet Frank Butzlaff eine große Karte auf dem Tisch aus. Ihre Strecke ist genau festgelegt. Von Dresden nach Hamburg soll es gehen. „Normalerweise radelt man ja immer von der Mündung zur Quelle, nur wir machen das jetzt entgegengesetzt“, verrät Frank Butzlaff.

Am Pfingstsamstag will das Duo nämlich in Hamburg ankommen und dann zwei Tage die Sehenswürdigkeiten in der Hafenstadt genauer besichtigen. Zurück geht es dann am Pfingstmontag mit dem Auto. Die Räder kommen dann auf den Fahrradträger.

Karsten Senne (l.) und Frank Butzlaff (r.) haben ihre 600 Kilometer lange Tour auf dem Elberadweg detailliert geplant und zählen nun die Tage bis es endlich los geht. Foto: Foto: Tina Nitsche

Ihre Route haben die beiden detailliert geplant. Von Dresden aus warten tolle Gegenden – wie beispielsweise Torgau, Wittenberg, Dessau, Magdeburg oder Lauenburg – darauf, entdeckt zu werden. Ganz ohne Stress und Hektik. Wie es zu dieser Idee kam? „Eigentlich hatten wir zunächst an eine Alpenüberquerung gedacht, genauer an den Wanderweg E5 von Oberstdorf nach Meran und zwar zu Fuß.“ An einem Novemberabend vergangenen Jahres stellten sie sich die Frage, was genau machen wir jetzt? Und Karsten fiel spontan ein: „Was hältst du vom Elberadweg?“ Er selbst sei mit seinem Sohn Finn bereits den Emsradweg gefahren und war begeistert.

Kopf frei bekommen

Frank gefiel der Vorschlag. Die Herren unterbreiteten ihren Frauen die Idee. „Und da können wir echt dankbar sein, dass sie so tolerant sind“, unterstreichen beide. Anschließend begannen die detaillierten Planungen von den Übernachtungen bis hin zu den täglichen Etappen.

Was den Reiz des Unterfangens ausmacht? „Einfach mal anhalten können und den Blick schweifen lassen ist auf so einer Tour ein echtes Privileg“, sagt Frank. Karsten ergänzt grinsend: „Die besondere Mischung aus Natur, Kultur und kulinarischen Genüssen.“ Vor allem aber freuen sich die beiden darauf, Land und Leute kennenzulernen und sich mal eine Auszeit vom Alltag zu gönnen. „Praktisch einfach mal wieder den Kopf frei zu bekommen.“

„Wir wollen schwitzen und strampeln“

Und das wollen Frank und Karsten bewusst nicht auf die ganz bequeme Weise. „Wir wollen schwitzen und strampeln, deshalb nehmen wir unsere alten Räder“, sagt Frank, der ebenso wie sein Freund ein E-Bike in der Garage stehen hat. „Das wird ein Highlight, von dem wir lange zehren können“, sind sich beide sicher. Mal etwas wagen und machen lautet dabei die Devise. „Das Leben ist nicht irgendwann. Du musst es jetzt genießen und einfach auch mal deine Träume verwirklichen“. Und genau das haben die zwei Ascheberger vor. Ein weiterer Traum der Beiden: „Die Route 66, allerdings nicht mit dem Rad oder zu Fuß, sondern mit einem Mustang.“

600 Kilometer mit dem Rad

Nun aber freuen sie sich erst einmal auf die lange Tour, die vor ihnen liegt und zählen schon die Tage. Rund 600 Kilometer wollen sie in zwölf Tagen absolvieren. „Mal sind unsere geplanten Strecken etwas kürzer mit 40,5 Kilometer am Tag, mal länger mit 94,5 Kilometer.“

Spontan haben sich beide kurz vor der Abfahrt entschlossen, diese Radtour zu einem besonderen Highlight werden zu lassen. „Uns geht es gut, wofür wir wirklich dankbar sind. Andere haben weniger Glück, deshalb wollen wir für den guten Zweck (siehe Infokasten) radeln.

Die Räder sind bereits startklar, einen Tag vor Christi Himmelfahrt reisen die beiden mit dem Zug nach Dresden. Am Vatertag starten sie dann ihre rund 600 Kilometer lange Tour auf dem Elberadweg.