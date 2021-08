Der Glücksbringer hat selbst Spenden-Glück

Der Glücksbringer im Pech: Ende 2020 erreichte die Ascheberger Tafel die Nachricht, dass der Motor ihres Kühlfahrzeuges Öl verbrennt. „Es war nur eine Frage von Wochen, wann er endgültig stehen geblieben wäre“, erinnerte Vorsitzender Martin Hörster gestern bei einem Pressetermin an die doppelte Hiobsbotschaft. Einerseits ist der Glücksbringer das wichtigste Arbeitsgerät der Tafelhelfer, andererseits wären die Finanzmittel des Trägervereins an den Rand der Möglichkeiten gebracht worden.

Das Fahrzeug aus dem Jahr 2012 ist für eine lückenlose Kühlkette der Waren unverzichtbar. Drei Mal die Woche dreht es seine Runden zu Geschäften, um dort einzusammeln, was sonst weggeworfen würde. Dazu wird es genutzt, wenn größere Firmen Paletten mit Waren anbieten. Der Glücksbringer bringt aktuell 14-täglich zudem alles zur Ausgabe an die Herberner Südstraße. Und er wird genutzt, wenn die Ascheberger mit den Nachbartafeln Waren tauschen. Das Team um Eddy Lütteke ist mit ihm permanent unterwegs. Er ist unverzichtbar.

Klar, so Hörster, sei gewesen, dass man sich kein neues Fahrzeug, besonders in der Kürze der Zeit, leisten könne. Es sollte also nur der Motor getauscht werden. Trotzdem plagten den Verein Finanzsorgen. Mit dem letzten Cent wäre er vielleicht zu bezahlen gewesen, das Geld hätte aber für andere Dinge gefehlt. Denn die Tafel ist eine eigenfinanzierte Organisation, die keine Zuschüsse aus öffentlichen Kassen erhält, und vom Ehrenamt getragen wird.

Bevor die Finanzsorgen übermäßig groß wurden, fügte es sich gut, dass die Firma Amica wegen einer Spende und damit verbunden Informationen zum sozialen Engagement der Tafel nachfragte. Im Gespräch mit Geschäftsführer Frank Trittel war auch die Schocknachricht ein Thema. Vorsitzender Hörster erinnert sich noch genau an die Worte seines Gegenüber: „Er hat nicht nur zugesagt, dass Amica den neuen Motor bezahlt, sondern erklärt: ‚Lassen Sie das Fahrzeug wieder so herrichten, dass es top in Ordnung ist.‘ Da ist mir ein Stein vom Herzen gefallen.“

In dieser Woche überzeugten Trittel und Maria Stork sich davon, dass die Spende an der richtigen Stelle angekommen ist. Und das Duo war beeindruckt von der Organisation und dem geschäftigen Treiben an der Lüdinghauser Straße. „Wir schauen uns immer genau an, welchen Beitrag die Spendenempfänger leisten. Hier ist die Spende genau richtig“, unterstrich Trittel seine Zusage von damals.

Derweil beschäftigt Hörster sich mit einem neuen Problem: Eine Stiftung hat die Tafel mit Laptops und weiteren EDV-Geräten ausgestattet. Die Microsoft-Lizenzen wollte man als gemeinnütziger Verein günstiger erwerben. Da das nicht realisierbar war, braucht es jetzt 1000 Euro für Originallizenzen. „Dafür werden wir noch einige Zeit sparen müssen“, erklärte Hörster.