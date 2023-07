Der Kirmes-Countdown läuft

Ascheberg.

Wenn die größte Dorfkirmes im Münsterland ihre Tore am kommenden Samstag öffnet, verwandelt sich wieder einmal Aschebergs Ortsmitte in einen bunten und fröhlichen Freiluft-Freizeitpark. Auf den Plätzen und in den Straßen rund um den Lambertus-Kirchturm warten drei Tage lang Fahrgeschäfte, Spielbuden und alles, was sonst zu einem gelungenen Rummel gehört auf die Besucher.

Von Tina Nitsche