Der Kreativität nach Herzenslust freien Lauf lassen

Die Offene Jugendarbeit Ascheberg bietet auch in den letzten Ferienwochen spannende Workshops für Kinder und Jugendliche an. Anmeldungen sind sogar noch bis zum 28. Juli möglich.

Die erste Hälfte der Sommerferien ist vorbei. Zeit für einige Eindrücke der Offenen Jugendarbeit Ascheberg (OJA), die mit ihrem Programm in der vierten Woche an das Angebot der Übermittagsbetreuung Ascheberg anknüpft und weiterhin für vergnügliche Stunden sorgt.

Von montags bis freitags in der Zeit von 7.45 bis 17 Uhr heißt es im Rahmen vieler spannender Workshops wieder: Basteln, Sporteln, Experimentieren und Spaß haben. Zu Beginn jeder Woche werden individuelle Namensschilder mit den Kids angefertigt. Aufgrund der sommerlichen Temperaturen wurde in der ersten Woche der OJA-Ferienbetreuung in den kühlen Morgenstunden viel gebastelt. So wurden Holzbrettchen mit dem Lötkolben verziert, und auch beim Töpfern konnten die Kinder nach Herzenslust ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Im Verlauf der Woche sind außerdem persönliche Jutebeutel gestaltet worden, teilt die OJA mit.

In den Nachmittagsstunden gab es kein Halten – es brauchte dringend eine Abkühlung. Wasserschlauch, verschiedene Wasserpistolen und Schwämme standen zur Verfügung, um der Hitze entgegenzuwirken.

XL-Wasserbahn im Einsatz

Selbstverständlich war auch die XL-Wasserbahn im Einsatz. Am Donnerstag gab es endlich einen Tag, um sich von den tropischen Temperaturen zu erholen. Bingo-Fee Larissa Perzborn lud zur spannenden Bingoparty ein, und die Kinder kreuzten fleißig ihre Kästchen an, bis die ersten Gewinner laut „Bingo“ riefen.

Am Freitag (22. Juli) stand ein Zug durch die Gemeinde auf dem Programm. Beim beliebten „Appel für nen Ei“ – Spiel, tauschten die Kinder verschiedene Gegenstände mit den Bürgern und Geschäften in Ascheberg. Dabei versuchen sie sich immer etwas zu verbessern, um so ein möglichst interessantes Endergebnis zu erzielen. Den Abschluss fand die sommerliche Woche bei einem Eis und dem Besuch der Räumlichkeiten der Offenen Jugendarbeit Ascheberg im Burghof.

Angebote auch noch in der letzten Ferienwoche

Es ist noch möglich, sein Kind für die letzte Woche der Ferien anzumelden. Anmeldeschluss ist der 28. Juli. Die Teilnahmegebühr beträgt 50 Euro für die Woche. Hierin ist das Mittagessen bereits enthalten.

Zwischen 7.45 und 9.45 Uhr können die Kids flexibel ankommen. Von 10 bis 12 Uhr sowie von 14 bis 16 Uhr finden die Workshops statt. Anschließend können die Kinder zwischen 16 und 17 Uhr wieder abgeholt werden. In der Zeit zwischen 12 und 14 Uhr wird ein Mittagessen angeboten.

Anmeldungen zur Ganztagsbetreuung sind möglich über die „OJApp“ (erhältlich im App Store und bei Google Play) oder die Homepage der OJA.