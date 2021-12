Der Lesestoff kommt kistenweise

Wie war das noch mal mit dem Sprichwort vom Propheten und dem Berg, in dem mal der eine und mal der andere sich bewegen muss? In der Profilschule hat man dieses Prinzip aus der religiösen in die pädagogische, oder noch genauer gesagt, in die Lese-Ecke übertragen. Denn hier kommt seit Kurzem der Schüler nicht mehr in die Bücherei, sondern die Bücherei zum Schüler.

Wie das genau funktioniert und warum die ganze Idee ohne die finanzielle Unterstützung durch den Förderverein und seine Sponsoren nicht möglich gewesen wäre, erklärten beim Pressetermin Schulleiter Jens Dunkel, Klassenlehrerin Stefanie Burgert und Alexander Neumann in seiner Doppelfunktion als Fördervereins- und zugleich Schulpflegschaftsvorsitzender.

„Wir haben natürlich eine gut funktionierende Schulbücherei, aber die besuchen in der Regel die Jungen und Mädchen, die ohnehin gerne lesen. Wir wollten aber auch die anderen erreichen“, erklärt Schulleiter Dunkel. Seine Idee: Jede Klasse der Jahrgänge fünf bis sieben erhält jeweils zwei Holzkisten, vollgepackt mit jeder Menge Lesestoff – vom lustigen Comic über spannende Krimis und Abenteuergeschichten bis hin zu Sachbüchern.

Analoge Bücher verknüpft mit digitaler Lern-Software

Voraussetzung: Die Bücher müssen nicht nur altersgerecht, sondern auch in der Lern-Software „Antolin“ gelistet sein. „Die kennen die Schüler schon aus der Grundschule“, so Dunkel. Anhand des Programms können die Kinder vom Tablet oder Computer aus Fragen zum jeweiligen Buch, das sie gerade lesen, beantworten und damit Punkte sammeln. „Das Ganze ist in unseren Deutschunterricht integriert“, erläutert Burgert das Prinzip. Welches Buch die Schüler lesen wollen, können sie dabei selbst auswählen. Und auch, ob und wie häufig sie zu Hause weiter schmökern. Dazu durften sie ihr aktuelles Lieblingsbuch jetzt auch mit in die Weihnachtsferien nehmen. In der Schule ist dafür pro Woche eine Lesestunde reserviert, die sogenannte „Psst-Stunde“.

Die passende Befüllung der insgesamt 20 Bücherkisten für die zehn Klassen – immerhin 320 Bücher im Gesamtwert von 4600 Euro – wurde dabei in enger Zusammenarbeit mit der hiesigen Bücherei Schwalbe zusammengestellt und organisiert. „Ohne die fachliche Unterstützung von Uta Hansen hätten wir das so nie hinbekommen“, betont Neumann. Schließlich sei es auch wichtig gewesen, Bücher zu finden, die nicht nur den verschiedenen Interessen der Schüler entsprächen, sondern auch die unterschiedlichen Lesekompetenzen berücksichtigten.

Lieblingsbuch mit in die Ferien genommen

Seit den Herbstferien nutzen die ersten drei Jahrgänge der Profilschule nun die Bücherkisten intensiv. Und da das Projekt so erfolgreich angelaufen ist, wird bei den Verantwortlichen auch schon über eine Ausweitung auf die älteren Jahrgänge nachgedacht. Denn: „Lesekompetenz ist eine der zen­tralen Fähigkeiten, die unsere Schüler in ihrem gesamten Leben brauchen werden“, sagt Schulleiter Dunkel. Und die sei gerade in Zeiten von Handy und Computer immer noch am besten zu vermitteln, wenn die Schüler ein echtes Buch in die Hand nehmen.