Der Nikolaus kommt ins Haus

Ascheberg

Der nahende Nikolaus-Tag ist für Björn Drechsler sein ganzes Leben lang ein besonderer Tag, denn der Lkw-Fahrer hat am 6. Dezember Geburtstag. Seit einigen Jahren schlüpft er zu diesem Datum immer selbst in das Nikolaus-Kostüm und bringt so Kinderaugen in der gemütlichen Adventszeit zum Leuchten. Die WN haben ihm einen Besuch in der Nikolauszentrale abgestattet.