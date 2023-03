Der positive Trend hält weiter an

Ehrenamtliche aller Altersgruppen waren am Samstag bei den Dorfreinigungsaktionen in allen Ortsteilen im Einsatz. Weniger Müll als in den Vorjahren wurde verzeichnet. Gleichwohl muss ein nicht zu unterschätzender Sondereffekt berücksichtigt werden.

In allen In allen drei Ortsteilen waren am Samstag fleißige Ehrenamtliche bei den Dorfsäuberungen im Einsatz. In Herbern waren 14 Vereine und viele Privatpersonen unterwegs, um mit Greifzange, Handschuhen und Mülleimer Unrat vom Straßenrand, den Wäldern und Randgebieten zu entfernen. Von fünf bis 75 Jahren war jede Altersklasse vertreten. Organisiert wurde die Gemeinschaftsaktion von der CDU. In Davensberg ist die Idee 1971 entstanden und wird seither auch dort einmal im Jahr umgesetzt. Willi Pelster hat die Dorfsäuberung 1990 in Ascheberg eingeführt, und 1994 brachte Ludger Wobbe die Veranstaltung nach Herbern.