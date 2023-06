Bester Ausbildungsbetrieb der Landwirtschaft steht in Ascheberg

Mehr als 50 Auszubildende haben auf dem Hof Lohmann gelernt, seit dem Jahr 2000 sogar jeweils zwei - derzeit sind es Paula und Niklas. Und Heinrich Lohmann geht es dabei nicht allein um das Rüstzeug, das ein Landwirt, eine Landwirtin in schwierigen Zeiten braucht. "Ich möchte die Auszubildenden zur Selbstständigkeit bringen, zu Problemlösern, die die Schwierigkeiten, die da sind, aktiv angehen", sagte Lohmann auf der Bühne des Deutschen Bauerntages in Münster. "Ein hängender Kopf bringt schließlich auch nichts", so Lohmann.

Der gelernte Erzieher Özdemir lobte Lohmann: "Sie können es." Lohmann sei nicht nur Ausbilder, sondern auch Pädagoge und Psychologe, lobte er.

Paula ist die erste weibliche Auszubildende auf dem Hof. Sie erntete auf dem Bauerntag viel Beifall als verkündet wurde, dass sie ihre Ausbildung gerade abgeschlossen hat. Im Video zur Ehrung erklärte sie, sie habe immer Fragen stellen können. "Und dann wurde auch schon einmal die Arbeit unterbrochen und erklärt."

Hof und Ausbildung auf dem Hof in Ascheberg soll demnächst Sohn Matthias Lohmann übernehmen.