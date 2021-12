Die Angst radelt auf der Straße mit

Neben der Raiffeisenstraße in Ascheberg ist aus dem gemeinsame Geh- und Radweg ein reiner Gehweg geworden. Radler müssen nun auf die Fahrbahn. Erste Leser berichten, dass ihnen die Fahrt dort Angst macht.

„Das ist die Quadratur des Kreises.“ Rolf Kehrenberg, Leiter des Ordnungsamtes in der Ascheberger Verwaltung, hat kein Patentrezept parat, wie Sorgen von WN-Lesern auf der Raiffeisenstraße in Ascheberg begegnet werden kann. Gleich drei Mal wurde die gleiche Thematik in die Redaktion getragen.