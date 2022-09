Die beiden neuen „Sheriffs“ kennen ihr Revier schon gut

Wenn in diesen Zeiten, wo der wachsende Personalmangel in allen Bereichen des Lebens quasi mit Händen zu greifen ist, vakante Stellen im öffentlichen Dienst nicht nur zügig, sondern auch noch „maßgeschneidert“ wiederbesetzt werden können, darf man wohl getrost von einem echten Glücksfall sprechen. In diesem Fall sogar gleich von einem doppelten, wie Bürgermeister Thomas Stohldreier und Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr beim Termin am Dienstagmorgen im Rathaus unisono betonten.

Nach der Pensionierung der beiden Bezirksbeamten Udo Melzer und Ralf Trapp (die WN berichteten) treten mit Carsten Elsner (56) und Martin Betker (53) nicht nur zwei erfahrene Polizisten ihren Dienst an, „sondern auch zwei Beamte, für die Ascheberg bereits ihre Heimat ist“, so Stohldreier.

„ »Es ist für uns ein freudiges Ereignis, schließlich ist der Bezirksdienst das Gesicht der Polizei vor Ort, der direkte Ansprechpartner für die Bürger.« “ Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr

Die beiden neuen „Dorfsheriffs“ kennen also ihr künftiges Revier, ein echter Vorteil. „Ich bin 1997 nach Ascheberg gezogen“, erzählt Elsner, dessen berufliche Laufbahn zunächst in ganz anderer Richtung verlief. Als Betriebsschlosser arbeitete er unter Tage auf verschiedenen Zechen im Ruhrgebiet, bis er sich 1995 zu einem Neuanfang entschloss und die Ausbildung an der Polizeischule in Borg antrat. Nach zwölf Dienstjahren in Bockum-Hövel, gefolgt von Lüdinghausen und zuletzt Dülmen sind nun Davensberg und Herbern sein neues Revier.

Kollege Betker dürfte vielen Aschebergern bereits durch sein langjähriges Engagement bei der Kolpingsfamilie bekannt sein. Der gebürtige Dortmunder zog seiner Frau zuliebe 2001 nach Ascheberg und hat „diesen Schritt nie bereut, ganz im Gegenteil“, wie der zweifache Vater betont.

„Es ist für uns ein freudiges Ereignis, schließlich ist der Bezirksdienst das Gesicht der Polizei vor Ort, der direkte Ansprechpartner für die Bürger“, kommentierte Landrat Schulze Pellengahr die offizielle Begrüßung der neuen „Dorfsheriffs“. Insgesamt 23 Bezirksbeamte versehen im Kreis Coesfeld ihren Dienst. „Und diesen Personalschlüssel wollen wir auch auf jeden Fall beibehalten.“