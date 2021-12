Kinderärztin Dr. Johanna Sonnek zum Impfstart der Fünf- bis Zwölfjährigen

Seitdem die ständige Impfkommission die Corona-Impfung für vorerkrankte Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren empfohlen hat, werden auch in der Praxis von Kinderärztin Dr. Johanna Sonnek die Kleinen geimpft. Vor allem die Eltern seien sehr erleichtert, dass ihre Kinder endlich den Schutz vor einem schweren Verlauf erhalten, berichtet Sonnek.

Nachdem die ständige Impfkommission nun auch die Corona-Impfung für Kinder im Alter zwischen fünf und zwölf Jahren mit bestimmten Vorerkrankungen empfiehlt, sind auch in der Praxis von Kinder- und Jugendärztin Dr. Johanna Sonnek im Hausarztzentrum Schlingermanns Hof die Impfungen der Kleinen angelaufen. Was diese zusätzliche Aufgabe für die Abläufe in der Praxis bedeutet und wie die Eltern reagieren, darüber sprach die Ärztin mit Redaktionsmitglied Beate Nießen.