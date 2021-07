Die Fledermaus-Forscherin

Sie hat sich 2005 für ein Jahr im Ausland entschieden. Das war der Beginn der Liebe von Michaela Warnecke zu den USA. Heute lebt die gebürtige Davensbergerin in Boston.

Ein Selfie vom Moment, in dem Biden offiziell die US-Präsidentschaftswahl gewonnen hat; Marco und Michaela waren gerade spazieren, als die „Breaking News“ der New York Times ankam.

5751 Kilometer Luftlinie liegen zwischen Davensberg und Boston. Nachrichten stören sich an der Distanz nicht. So ist Michaela Warnecke in Massachusetts schon über das Ende der Turmbläser aus dem Davertdorf im Bilde. Mehr als zehn Jahre hat sie das Blasorchester unterstützt. Und Kontakt mit Familie und Freunden zu halten, ist heutzutage kein Problem mehr.