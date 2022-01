Die geballte Ladung Frust

Franz-Josef Schütte und Julia Sofia Möllers führen gemeinsam das Landhotel und Restaurant Jagdschlösschen. Sie haben, wie viele andere Gastronomen in Ascheberg auch, mit den sich ständig ändernden Corona-Regeln zu kämpfen.

Wer in diesen Tagen mit Gastronomen und Hoteliers spricht, der bekommt – coronabedingt – das ganze Füllhorn menschlicher Emotionen zu hören: Frust, Ärger, Enttäuschung, ein Rest Hoffnung und bei manchem eine fast schon salomonische Gelassenheit angesichts der nicht enden wollenden Ausnahmesituation. Das ist auch in Ascheberg nicht anders. Trotz seiner überschaubaren Größe hatte der Ort gerade in der jüngeren Vergangenheit mächtig aufgeholt, wenn es darum ging, Kulinarisches auf den Tisch zu bringen oder attraktive Übernachtungsmöglichkeiten anzubieten.