„Die guten Jahre sind vorbei“

In den guten Jahren war das Interesse am Ferienlager des SV Herbern riesengroß, wie dieses Archivbild zeigt. Nun könnte die Traditionsveranstaltung vor dem Aus stehen.

Das für die Zeit vom 3. bis 16. Juli geplante Ferienlager des SV Herbern nach Geraberg in Thüringen für Kinder und Jugendliche zwischen acht und 15 Jahren findet nicht statt. Es lagen zu wenig Anmeldungen vor, sodass die Ferienfreizeit nicht finanziert werden konnte. Nach 55 Jahren endet damit (zumindest vorerst) eine Ära. Denn ob die Verantwortlichen im nächsten Jahr noch einmal einen Versuch starten werden, ist derzeit offen. Erstmal möchte man sich auf Spurensuche begeben, woran es lag, dass so wenig Interesse an der Ferienfreizeit vorlag.